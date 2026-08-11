Onda tropical aumenta potencial de lluvias este martes en Puerto Rico

Una onda tropical sobre la región provocará un aumento en la actividad de lluvia este martes, con el mayor potencial de precipitación pronosticado para el oeste de la isla.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que desde horas de la mañana se han registrado aguaceros asociados al paso de la onda sobre sectores del este, sureste y norte de Puerto Rico, y anticipó que la actividad continuará durante el resto del día.

“Esperamos que la actividad de lluvia continúe así. Serán aguaceros pasajeros”, indicó.

Para gran parte de Puerto Rico prevalece un riesgo limitado de inundaciones, principalmente por la posibilidad de acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje.

El escenario cambia en el oeste, donde el riesgo de inundaciones es elevado y se concentra la mayor probabilidad de precipitación durante la jornada.

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1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

La meteoróloga señáló, al hacer referencia al embalse Carraízo, que el paso de una onda tropical no garantiza que la precipitación caiga específicamente sobre la cuenca que alimenta la reserva.

“No está lloviendo tan específico en la cuenca que queremos. Solo porque vienen ondas tropicales no es tan exacto de que va a llover en la cuenca”, explicó Novoa.

Añadió que cualquier impacto sobre los niveles de las reservas dependerá de cuánta precipitación logre caer sobre sus cuencas o sobre cuerpos de agua que eventualmente desembocan en los embalses.

Además, anticipó que, para el miércoles, todavía podría permanecer suficiente humedad sobre la región para generar algunos aguaceros.

Regresan el polvo del Sahara y el calor

Tras el paso de la onda tropical, se espera un aumento en las concentraciones de polvo del Sahara, que podrían alcanzar niveles entre moderados y altos desde más tarde este martes y persistir durante el miércoles.

Mientras tanto, la nubosidad y la lluvia limitarán en cierta medida el calor durante la jornada. No obstante, en aquellas zonas donde no se desarrollen aguaceros, los índices de calor podrían acercarse o alcanzar los 100 grados Fahrenheit.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

A partir del miércoles, el riesgo asociado al calor podría aumentar nuevamente.

Oleaje aumentará hacia finales de semana

De cara al jueves y el fin de semana, el SNM anticipa también un deterioro de las condiciones marítimas, con un aumento significativo del oleaje y un posible riesgo alto de corrientes marinas.