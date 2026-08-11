Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de agosto de 2026
82°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Onda tropical aumenta potencial de lluvias este martes en Puerto Rico

El oeste concentra el mayor riesgo de inundaciones, mientras aguaceros pasajeros afectarán otros sectores de la isla

11 de agosto de 2026 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The rainfall pattern will be between rain and showers.
Para el miércoles, todavía podría permanecer suficiente humedad sobre la región para generar algunos aguaceros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una onda tropical sobre la región provocará un aumento en la actividad de lluvia este martes, con el mayor potencial de precipitación pronosticado para el oeste de la isla.

RELACIONADAS

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que desde horas de la mañana se han registrado aguaceros asociados al paso de la onda sobre sectores del este, sureste y norte de Puerto Rico, y anticipó que la actividad continuará durante el resto del día.

“Esperamos que la actividad de lluvia continúe así. Serán aguaceros pasajeros”, indicó.

Para gran parte de Puerto Rico prevalece un riesgo limitado de inundaciones, principalmente por la posibilidad de acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje.

El escenario cambia en el oeste, donde el riesgo de inundaciones es elevado y se concentra la mayor probabilidad de precipitación durante la jornada.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

La meteoróloga señáló, al hacer referencia al embalse Carraízo, que el paso de una onda tropical no garantiza que la precipitación caiga específicamente sobre la cuenca que alimenta la reserva.

“No está lloviendo tan específico en la cuenca que queremos. Solo porque vienen ondas tropicales no es tan exacto de que va a llover en la cuenca”, explicó Novoa.

Añadió que cualquier impacto sobre los niveles de las reservas dependerá de cuánta precipitación logre caer sobre sus cuencas o sobre cuerpos de agua que eventualmente desembocan en los embalses.

Además, anticipó que, para el miércoles, todavía podría permanecer suficiente humedad sobre la región para generar algunos aguaceros.

Regresan el polvo del Sahara y el calor

Tras el paso de la onda tropical, se espera un aumento en las concentraciones de polvo del Sahara, que podrían alcanzar niveles entre moderados y altos desde más tarde este martes y persistir durante el miércoles.

Mientras tanto, la nubosidad y la lluvia limitarán en cierta medida el calor durante la jornada. No obstante, en aquellas zonas donde no se desarrollen aguaceros, los índices de calor podrían acercarse o alcanzar los 100 grados Fahrenheit.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

A partir del miércoles, el riesgo asociado al calor podría aumentar nuevamente.

Oleaje aumentará hacia finales de semana

De cara al jueves y el fin de semana, el SNM anticipa también un deterioro de las condiciones marítimas, con un aumento significativo del oleaje y un posible riesgo alto de corrientes marinas.

Novoa exhortó a los operadores de pequeñas embarcaciones a mantenerse atentos a las condiciones, pues no se descarta que sea necesario emitir advertencias marítimas durante los próximos días.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluviaPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: