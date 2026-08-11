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Un sismo “complejo”: geólogo explica similitudes entre los terremotos en Colombia y Venezuela

El temblor del lunes fue uno de los más significativos registrados en territorio colombiano en los últimos años

11 de agosto de 2026 - 9:27 AM

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Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes.Decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, fue uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años.
1 / 18 | Un sismo “complejo”: geólogo explica similitudes entre los terremotos en Colombia y Venezuela. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - El terremoto que ha sacudido Colombia es un sismo de subducción “bastante complejo, que habrá que estudiar a fondo” por el daño sustancial ocasionado pese a su gran profundidad (100 km), y que comparte “contexto tectónico” con los de Venezuela del pasado junio.

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Así lo indicó este martes en entrevista con EFE Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que explicó que este último fenómeno de magnitud 7.4 ocurrido este lunes “responde a lo que es la zona de subducción entre una placa tectónica de Nazca con la placa sudamericana”.

El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (de la región del Pacífico), y uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años, se considera “un terremoto en dirección”, conforme a los análisis tectónicos y geológicos.

Y un sismo de ese tipo “a esa profundidad, suele ser bastante complicado, complejo, lo que significa que habrá que estudiarlo bastante a fondo”, sostuvo el geólogo.

Similitudes y diferencias con Venezuela

Esta catástrofe natural se produce cuando aún está muy fresco en el recuerdo el impacto de los recientes y devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Sobre esto, Pérez apuntó a que “el contexto tectónico es el mismo, en el límite entre la placa Caribe y la placa sudamericana”.

“Si seguimos la falla que provocó el terremoto Venezuela hacia el oeste y hacia abajo, enlazaríamos con la zona donde se han producido estos terremotos”, observó. Y pese a esta similitud, puntualiza que hay dos elementos que los distingue “bastante”.

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Varias estructuras se desplomaron en el país y ciudadanos corrieron a socorrer a los afectados.

En primer lugar, los de Venezuela ocurrieron “a 10 km de profundidad y el terremoto de Colombia ha sido a 100 km de profundidad; y, en segundo lugar, están separados de unos epicentros a 1,000 km”.

Si bien a ambos les diferencia “su profundidad y distancia física”, en los dos casos se identifica el “mismo contexto tectónico, exactamente el mismo, interaccionando la parte de Venezuela con la placa del Caribe y, por la parte colombiana, interaccionando con la placa de Nazca”.

Efecto de sitio

En Colombia, el temblor se sintió durante más tiempo en algunas áreas debido a lo que se conoce como “efecto de sitio”. Esto se produce “cuando las propiedades mecánicas y geológicas del terreno que sufre el paso de la onda sísmica amplifica la frecuencia y amplifica la amplitud de la onda”. Y, además, “amplifica el daño que puede producir a los edificios que están sobre estos terrenos”, detalló.

Otro factor “interesante” en este último sismo en Colombia es que “ha causado bastante daño para estar a 100 km de profundidad” pues es “muy difícil que a estas profundidades se nucleen terremotos en dirección”.

Réplicas y efecto de cascada

El sismólogo cree que ahora se debe mantener la vigilancia y señaló cuál es la secuencia que trazan los expertos cuando suceden estos fenómenos.

“Como no podemos predecir los terremotos, lo primero lo que hacemos es detectarlos y una vez que los hemos detectado, tenemos que asignarle una fuente; ver qué falla o estructura es la responsable del terreno”, apuntó.

A continuación, se determina cómo se ha movido esa falla para establecer el contexto tectónico y observar si puede estimular fallas alrededor y calcular la probabilidad de la réplica fuerte. Después se establece la propagación de onda y efecto sitio en las localidades cercanas con el objetivo de mejorar los códigos sismoresistentes en construcciones que se hagan posteriormente.

Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El organismo indicó que el evento tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad de 96 kilometros.Integrantes de entidades de primeros auxilios en Manizales remueven escombros tras el terremoto.
1 / 30 | En imágenes: Colombia despierta con un fuerte temblor de 7.4. Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). - The Associated Press

En Colombia, los expertos anticipan aún nuevas réplicas ya que “no han pasado ni 24 horas” pero creen que debido a su gran profundidad “no serán como las producidas en Venezuela, que tuvieron bastante afección en los edificios que fueron afectados por el terremoto principal”.

Ahora también es primordial mantenerse alerta ante el posible “efecto cascada”, ya que este terremoto ha afectado a un volcán situado en las cercanías, el Puracé, que se encuentra en actividad moderada" y que “se ha activado un poco”.

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