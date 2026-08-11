Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Artistas colombianos inmersos en la solidaridad ante el terremoto en Colombia

Shakira, Juanes, Maluma, J Balvin y Carlos Vives apoyan a diferentes fundaciones para ayudar a levantar a su país

11 de agosto de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juanes y Shakira (El Tiempo / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá - Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin, Carlos Vives y Juanes expresaron ayer, lunes, su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados.

RELACIONADAS

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió “fuerza y amor” a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades “para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

Maluma, por su parte, expresó su “dolor” por lo ocurrido y envió “un abrazo al alma” de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: “Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.

También de la música urbana, J Balvin envió “mucha fuerza” a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia.

“Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia”, escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda.

“Cada aporte cuenta”, señaló también el artista colombiano Carlos Vives.

Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Según los reportes más recientes de hoy martes, hasta el momento hay al menos 132 fallecidos, 570 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

Tags
ShakiraJuanesJ BalvinTerremotosColombia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: