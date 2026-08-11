Colombia busca a más de 2,000 desaparecidos tras el fuerte terremoto que mató a más de 100 personas

Bogotá - Las labores de búsqueda y rescate continuaban la madrugada del martes en decenas de ciudades y pueblos del oeste de Colombia después de que un potente terremoto sacudiera la región, matara al menos a 111 personas y dejara a muchas atrapadas bajo los escombros de edificios dañados y destruidos.

El terremoto del lunes, de magnitud 7.4, sacudió Cali, Quibdó, Pereira y muchas otras ciudades y pueblos. Se informó que alrededor de 1,600 edificios resultaron dañados o se derrumbaron. Soldados, personal de rescate y familias hurgaban entre los escombros, retirando y pasando a mano grandes trozos de concreto a lo largo de filas de voluntarios.

El presidente, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes por la tarde que al menos 111 personas habían muerto.

Las familias publicaron información sobre seres queridos desaparecidos en sitios web administrados por ciudadanos. Para la noche del lunes se había reportado la desaparición de más de 2,700 personas.

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“¡Mi hija!”: captan el escalofriante momento del terremoto en Colombia Varias estructuras se desplomaron en el país y ciudadanos corrieron a socorrer a los afectados.

Dana Carolina Zamora publicó una imagen de su tío desaparecido, Miguel Ángel Zamora, de 60 años, acunando a su perro. El agricultor vivía en una zona rural de El Cairo, no lejos del epicentro del sismo en San José del Palmar.

Las autoridades locales indicaron que el 80% de El Cairo, un pueblo de unos 7,000 habitantes, resultó dañado. Zamora dijo que estaba preocupada porque su tío vivía en una casa tradicional pero frágil, hecha de palos y barro.

“Tenemos miedo, esperemos que no sea así, que esté bien y que solo sea falla de comunicación. Pero no hemos logrado saber nada más de él”, aseguró Zamora a la AP por teléfono desde Cali.

Chocó, la región que rodea el epicentro del sismo, es una de las zonas más pobres y desatendidas de Colombia, a menudo asediada por grupos armados enfrentados. A gran parte de Chocó solo se puede acceder en barco, a través de la selva o en avión. Se sabía poco sobre la magnitud de los daños allí.

De la Espriella viajó a la capital de Chocó, Quibdó, la noche del lunes para evaluar los daños y anunció que había movilizado “todo el aparato militar y policial” para responder, desplegando ingenieros, rescatistas y perros de búsqueda. Anunció subsidios de alquiler para quienes tengan viviendas dañadas mientras se realizan las reparaciones.

“El Chocó nunca más será la tierra del olvido”, afirmó el mandatario.

El terremoto representa la primera gran prueba para de la Espriella, quien juró el cargo el viernes. De la Espriella es una figura divisiva por su promesa de una ofensiva total contra los grupos criminales.

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1 / 30 | En imágenes: Colombia despierta con un fuerte temblor de 7.4. Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). - The Associated Press 1 / 30 En imágenes: Colombia despierta con un fuerte temblor de 7.4 Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). The Associated Press Compartir

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que proporcionaría 15.5 millones de dólares para refugios de emergencia, alimentos y otra ayuda. Gobiernos de toda América Latina también se dispusieron a ayudar.

El terremoto dejó a muchos en la nación andina inquietos después de que dos sismos consecutivos devastaran a la vecina Venezuela a finales de junio, destruyendo cientos de edificios y matando a más de 6,300 personas.

Muchos colombianos apenas comenzaban a asimilar las consecuencias a más largo plazo del desastre.

Mónica Sánchez es dueña de una pequeña empresa que fabrica uniformes de trabajo. Su ciudad, Pereira, fue una de las más golpeadas, y una pared dentro de la fábrica se derrumbó. Sánchez y sus 12 trabajadores lograron salir justo a tiempo.