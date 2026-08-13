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Mueren dos personas tras estrellarse un helicóptero militar en Texas

El accidente provocó además un incendio forestal que obligó a evacuar varias viviendas en el área

13 de agosto de 2026 - 10:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un avión cisterna vierte retardante de incendios sobre un campo al suroeste de Salado, Texas, el miércoles 12 de agosto de 2026, tras el accidente de un helicóptero militar que provocó un incendio de matorral. (Brent Johnson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló el miércoles en un campo del centro de Texas, provocando la muerte de las dos personas que iban a bordo y un incendio forestal que obligó a evacuar varias viviendas, según informó un portavoz de la oficina del alguacil.

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Las autoridades de la cercana base de Fort Hood anunciaron que el helicóptero AH-64 Apache se había estrellado. Cliff Coleman, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Bell, confirmó que los dos ocupantes murieron.

Un funcionario militar dijo a The Associated Press que el helicóptero realizaba un vuelo de entrenamiento rutinario cuando se estrelló. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar sobre una situación en desarrollo.

La causa del accidente no se informó de inmediato. Coleman indicó que la división de investigación criminal de Fort Hood estaba a cargo de la pesquisa.

Fort Hood es una base de grandes dimensiones, con una superficie de 336 millas cuadradas, utilizada para el entrenamiento y el despliegue de fuerzas pesadas. El Ejército sostiene que el terreno ondulado y árido que rodea la base constituye un campo de entrenamiento ideal.

En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento. En 2016, nueve soldados de Fort Hood murieron cuando un arroyo crecido por las lluvias arrastró su vehículo hacia aguas turbulentas.

“El helicóptero no chocó contra ninguna vivienda ni contra ninguna otra estructura al estrellarse”, afirmó Coleman.

“Se notaba que había sido un accidente violento”, dijo Coleman. Fotografías del lugar del accidente mostraban a bomberos recorriendo un campo quemado, mientras columnas de humo oscuro se elevaban de las llamas que todavía ardían entre los restos del helicóptero.

“Nuestra prioridad inmediata es asegurar la zona y colaborar en las labores de primera respuesta”, afirmó el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache ha sido una pieza clave de la flota militar desde que las primeras versiones fueron desplegadas en 1984. La tripulación del Apache se sienta en fila, con el piloto en la parte trasera y el copiloto-artillero en la parte delantera.

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