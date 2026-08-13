Mueren dos personas tras estrellarse un helicóptero militar en Texas

Un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló el miércoles en un campo del centro de Texas, provocando la muerte de las dos personas que iban a bordo y un incendio forestal que obligó a evacuar varias viviendas, según informó un portavoz de la oficina del alguacil.

Las autoridades de la cercana base de Fort Hood anunciaron que el helicóptero AH-64 Apache se había estrellado. Cliff Coleman, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Bell, confirmó que los dos ocupantes murieron.

Un funcionario militar dijo a The Associated Press que el helicóptero realizaba un vuelo de entrenamiento rutinario cuando se estrelló. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar sobre una situación en desarrollo.

La causa del accidente no se informó de inmediato. Coleman indicó que la división de investigación criminal de Fort Hood estaba a cargo de la pesquisa.

Fort Hood es una base de grandes dimensiones, con una superficie de 336 millas cuadradas, utilizada para el entrenamiento y el despliegue de fuerzas pesadas. El Ejército sostiene que el terreno ondulado y árido que rodea la base constituye un campo de entrenamiento ideal.

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En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento. En 2016, nueve soldados de Fort Hood murieron cuando un arroyo crecido por las lluvias arrastró su vehículo hacia aguas turbulentas.

“El helicóptero no chocó contra ninguna vivienda ni contra ninguna otra estructura al estrellarse”, afirmó Coleman.

“Se notaba que había sido un accidente violento”, dijo Coleman. Fotografías del lugar del accidente mostraban a bomberos recorriendo un campo quemado, mientras columnas de humo oscuro se elevaban de las llamas que todavía ardían entre los restos del helicóptero.

“Nuestra prioridad inmediata es asegurar la zona y colaborar en las labores de primera respuesta”, afirmó el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”.