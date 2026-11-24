Un destacado legislador demócrata de la Cámara de Representantes está ampliando su investigación sobre el fondo de capital de riesgo 1789 Capital, de Donald Trump Jr., al solicitar documentos de cuatro empresas que obtuvieron una inversión antes de beneficiarse de lucrativos contratos o políticas federales.

El diputado Jamie Raskin, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y próximo presidente de dicho comité, envió el lunes por la noche cartas a la empresa de defensa Hadrian Automation, al fabricante de cigarrillos electrónicos Juul Labs, a la plataforma de mercados de predicción Polymarket y al vendedor en línea de armas de fuego GrabAGun.

El congresista de Maryland solicitó que cada empresa le enviara las comunicaciones de los últimos dos años con 1789 Capital y otros documentos seleccionados, alegando que esos materiales le ayudarían a investigar si el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó información privilegiada para orquestar o anticipar medidas gubernamentales que beneficiaron a las empresas y a sus propias finanzas.

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La investigación se inició durante el verano

Tanto Trump Jr. como 1789 Capital, con sede en Palm Beach, Florida, niegan haber cometido cualquier irregularidad.

Las cartas intensifican una investigación que Raskin inició en agosto sobre la empresa de Trump Jr., la cual, según él, “de repente dio en el clavo con una inversión” después de nombrar al hijo del presidente como socio en 2024. Como uno de los legisladores que encabezará la supervisión demócrata de la administración Trump cuando tomen el control del Congreso en enero, Raskin ha dicho que descubrir información sobre sobornos y corrupción financiera será una de sus principales prioridades.

Trump Jr. ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de que haya aprovechado su acceso al gobierno para obtener ganancias. En un evento de Axios la semana pasada, reconoció que entendía las preocupaciones de la gente respecto a la corrupción, pero afirmó que no eran ciertas, y señaló que ha sido inversionista durante décadas.

“Entiendo lo que dicen. Pero eso no significa que sea cierto”, dijo. “La idea de que, de alguna manera, deba sentarme en un rincón, chuparme el dedo y esperar, ya sabes, ocho años —en este caso, 12 años— hasta que quedemos fuera del juego político, no es realista”.

Trump Jr. y la empresa niegan haber cometido cualquier irregularidad

1789 Capital también ha negado rotundamente las acusaciones de irregularidades. En una carta dirigida a Raskin en septiembre, los abogados de la empresa defendieron que la tesis de inversión de la firma era anterior a la administración de Trump y afirmaron que, si bien “acoge con agrado la supervisión legítima del Congreso”, “no tiene intención de verse atrapada en juegos políticos”.

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El lunes, el abogado de la empresa, Bill Burck, dijo que la carta de septiembre explicaba los errores en la interpretación de Raskin, pero que Raskin “nunca se tomó la molestia de responder”.

“Los hechos son los hechos y el congresista Raskin está equivocado en este caso, pero sigue insistiendo en sus historias inverosímiles contra 1789”, dijo Burck. “Se trata de ataques personales que no se basan en pruebas reales”.

“Un momento afortunado” para las inversiones, afirma Raskin

La firma se fundó en 2022 y en noviembre de 2024 se anunció que Trump Jr. se incorporaba como socio.

En sus cartas dirigidas a las cuatro empresas, a las que tuvo acceso The Associated Press, Raskin describió cómo las políticas o los contratos federales habían beneficiado a sus negocios y afirmó que 1789 Capital había tenido una “coincidencia temporal” sospechosa al invertir en ellas.

Hadrian Automation, escribió, recibió casi mil millones de dólares en contratos de la Armada y el Ejército de los Estados Unidos en marzo —sus primeros contratos federales— después de incorporar a 1789 Capital como inversionista en 2025.

Según escribió Raskin, Juul recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para mantener sus productos de cigarrillos electrónicos en el mercado en julio de 2025, cuatro meses después de que 1789 Capital adquiriera una participación en la empresa.

El congresista escribió que GrabAGun recibió ayuda de 1789 para salir a bolsa e incorporar a Trump Jr. a su junta directiva antes de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos publicara una propuesta de norma para facilitar el proceso de envío de armas a los hogares de las personas.

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Raskin califica la orden de la administración de Trump de “flagrantemente ilegal”

Raskin también planteó dudas sobre el hecho de que el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) hayan dado por concluidas las investigaciones sobre Polymarket en julio de 2025, después de que 1789 Capital ya hubiera invertido en la plataforma de mercado de predicciones.

GrabAGun afirmó en un comunicado que la carta de Raskin “es un documento político y que sus acusaciones carecen de fundamento”.

“La revisión de las normas por parte de la ATF era bien conocida en todo el sector de las armas de fuego, y la agencia publicó numerosas propuestas de normas para recabar comentarios del público. La única aportación de GrabAGun se realizó a través de comentarios públicos sobre varias de esas propuestas”, decía el comunicado.

Juul Labs dijo que estaba analizando la carta con detenimiento.

“Como siempre, tenemos la intención de cooperar con cualquier iniciativa del Congreso para que se conozca mejor nuestra empresa, nuestro compromiso con la lucha contra el vapeo entre menores y nuestra misión de ayudar a los fumadores adultos de cigarrillos combustibles a dejar de fumar por completo”, señaló en una respuesta enviada por correo electrónico.

Los demás destinatarios de las cartas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La administración de Trump ha tomado medidas para contrarrestar los esfuerzos de supervisión de los demócratas, entre ellas una orden ejecutiva emitida el viernes en la que se ordena a los contratistas y subcontratistas federales que consulten con su administración sobre las consultas que reciban del Congreso y que retengan cualquier comunicación que la Casa Blanca considere confidencial.

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Eso podría complicar el cumplimiento de la investigación de Raskin para al menos una de las empresas, Hadrian Automation, que es un contratista federal.