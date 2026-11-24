San Juan - Veinticuatro estudiantes escolares, universitarios y de educación en el hogar pusieron a prueba sus destrezas de comunicación en público durante la competencia nacional del Certamen de Oratoria Juvenil y Universitario Cooperativista 2026, realizado recientemente en la sede de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSM), en San Juan.

Divididos en cuatro categorías -nivel elemental, intermedio, superior y universitario- los alumnos desarrollaron ante el público temas relacionados con el cooperativismo y la juventud. Fueron evaluados por su dicción, proyección y destrezas de comunicación oral y escrita, entro otros criterios, informó José Alvarado Roche, presidente de la Junta de Directores de CSM, entidad organizadora del evento.

Los participantes de la nacional llegaron allí después de haber ganado competencias locales y regionales llevadas a cabo en octubre en distintos puntos de la isla. En total, unos 800 niños y jóvenes participaron de las competencias locales en representación de sus escuelas, municipios o cooperativas.

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“Este tipo de actividad da a los estudiantes la oportunidad de investigar sobre el movimiento cooperativo y ayuda a sembrar la semilla del cooperativismo en los niños y jóvenes”, sostuvo Yamil García Díaz, presidente ejecutivo de CSM.

Con él coincidió Cianelle Pérez Larregui, estudiante de undécimo grado de la Escuela Superior Dr. Carlos González, en Aguada, quien se alzó con el primer lugar del nivel superior. “Para este certamen me pude retar a investigar y conocer temas reales que impactan a Puerto Rico, como los retos y oportunidades para la participación de los jóvenes en las cooperativas”, dijo.

La joven comentó que su participación le dio la oportunidad de desarrollar liderazgo, confianza en sí misma y aprender a expresarse con seguridad. “Estoy feliz de que nos dieran esta oportunidad de desarrollarnos académica, profesional y personalmente”, agregó.

Para el ganador del primer premio del nivel universitario, Osvaldo Torres Irizarry, alumno de bachillerato en Ciencias Biomédicas de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce, el mayor reto de la oratoria es “pensar en cómo desarrollar un tema y hacerlo de una forma única, de modo que el público se sienta identificado”. “Me atrae conectar con el público utilizando las palabras”, añadió.

“A mí me gusta pararme junto al podio y decir lo que aprendí con seguridad”, expresó Luis Colón Matei, alumno de séptimo grado de la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, de Yauco, quien ganó el primer puesto del nivel intermedio. “Fue bastante emocionante representar a mi escuela y a mi cooperativa: la Cooperativa Juvenil Código Teatral”, manifestó.

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Por su parte, el ganador del primer premio del nivel elemental, Sergio Ramos Romero, estudiante de cuarto grado de la Escuela Benicia Vélez, de Yauco, dijo que esta fue su segunda vez participando de este certamen. “Participé por primera vez el año pasado, cuando estaba en tercer grado, y gané el segundo lugar, pero pensé que pude haberlo hecho mejor. Este año mejoré mi dicción y expresión. Pude dar lo mejor de mí para hacer realidad mi sueño”, contó Sergio, quien presentó el tema del trabajo en equipo como valor cooperativo para la niñez y juventud.

Los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en cada categoría recibieron un premio de $1,000. Los ganadores del segundo y tercer lugar recibieron $500 y $300, respectivamente.

Los estudiantes ganadores fueron:

Nivel elemental: El primer lugar fue otorgado a Sergio A. Ramos Romero, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yauco; el segundo lugar a Mia Alianys Rivera Ortiz, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental; y el tercer lugar a Amelia P. Muñoz Cartagena, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Salvador Ruffolo.

Nivel intermedio: El primer lugar fue otorgado a Luis Y. Colón Mattei, representante de la Cooperativa Juvenil Código Teatral; el segundo lugar a Andrea Isabel Vélez García, representante de la Academia Bilingüe Inter Barranquitas; y el tercer lugar a Jayliani Vázquez Irizarry representante de la Escuela Ernesto Ramos Antonini.

Nivel superior: El primer lugar fue otorgado a Cianelle Pérez Larregui, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rincón; el segundo lugar a Fabrizio Molina Pérez, representante de la Cooperativa Dr. Manuel Zeno Gandía; y el tercer lugar a Leonel De León Ortiz, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yabucoeña.