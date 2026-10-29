Niños celebran los frutos de su esfuerzo en cooperativa juvenil 

Lo que comenzó con la elaboración y venta de limbers preparados por estudiantes se convirtió en San Cristobalitos Coop, Inc., una cooperativa juvenil que vende los productos cosechados en el huerto de la Escuela Montessori San Cristóbal, en Caguas.

La cooperativa, cuyos socios son estudiantes de nivel elemental, lleva dos años establecida y cuenta con el respaldo de la Cooperativa Jesús Obrero y de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

Los niños participan en las distintas etapas de los proyectos de la cooperativa, desde el cultivo y cuidado del huerto escolar hasta la preparación del puesto de venta y la venta de los productos. Se informó que, a través de este proceso, los niños pueden comprender de forma concreta el vínculo entre producir, organizar, compartir y ofrecer un producto a otras personas. También aprenden mediante la experiencia conceptos relacionados con planificación, organización, producción, servicio y manejo responsable de los recursos.

PUBLICIDAD

“Cuando los niños participan directamente en una cooperativa, el aprendizaje trasciende el salón de clases”, explicó Rosanie Pérez, guía encargada de coordinar y orientar las actividades de la Cooperativa San Cristobalitos. “Ellos pueden experimentar lo que significa trabajar juntos, asumir responsabilidades, tomar decisiones y ver el resultado de su esfuerzo”, agregó.

De hecho, más allá de generar ventas, la cooperativa ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar de manera directa cómo funciona una organización cooperativa. San Cristobalitos Coop, Inc. cuenta con su propia directiva y celebra su asamblea en octubre, Mes del Cooperativismo, brindando a los niños espacios para participar, expresarse, asumir responsabilidades y aprender sobre la toma de decisiones colectivas.

La escuela informó, mediante comunicado de prensa, que participar en una cooperativa estudiantil puede fortalecer el liderazgo y la confianza de los niños, al ofrecerles oportunidades para asumir responsabilidades de acuerdo con su edad y capacidades. Las asambleas y la estructura organizativa de San Cristobalitos Coop, Inc. les permiten familiarizarse con procesos de participación y toma de decisiones en un ambiente educativo diseñado para ellos.

“Para la Escuela Montessori San Cristóbal, esta experiencia representa una oportunidad para integrar la educación cooperativa con el aprendizaje práctico que caracteriza su enfoque educativo”, afirmó Ruth Melián, directora ejecutiva del plantel, entidad sin fines de lucro que educa a los niños de hasta 11 años que residen en el Hogar Cuna San Cristóbal y el Hogar Niñito Jesús.

“La celebración del Mes del Cooperativismo constituye, además, un momento para reconocer el esfuerzo de los estudiantes y continuar promoviendo entre la niñez puertorriqueña el conocimiento de los principios y valores del cooperativismo”, agregó Melián.