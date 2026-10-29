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Investigan asesinato de un hombre frente a una gasolinera en Levittown

El cuerpo del occiso, de 43 años, tenía heridas de bala

29 de octubre de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Alex Negrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión a la fiscal Gretchen Pérez Catinchi se hicieron cargo de la pesquisa. (TERESA CANINO RIVERA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan, desde la noche del jueves, una muerte violenta reportada a eso de las 11:37 p.m. en la avenida Sabana Seca, frente a la gasolinera Gulf, en Levittown, Toa Baja.

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De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, una llamada al precinto alertó sobre disparos en el lugar. “Al llegar los agentes a la escena encontraron en el suelo el cuerpo baleado de Ángel L. Santiago Cruz de 43 años”, lee el informe, que también detalla que el occiso tenía expediente criminal, aunque no brindaron mayores detalles.

El agente Alex Negrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión a la fiscal Gretchen Pérez Catinchi se hicieron cargo de la pesquisa.

De tener información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos, llama al 787-343-2020.

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