Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
29 de octubre de 2026
80°Lluvias aisladas
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec impactará a 1,000 estudiantes

En la instalación ubicada en Caguas, los alumnos podrán utilizar equipos, materiales y metodologías relacionadas con las ciencias

29 de octubre de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, en Caguas, también abrirá sus puertas a las familias y al público general mediante una experiencia especial gratuita el cuarto sábado de cada mes.
El nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, en Caguas, también abrirá sus puertas a las familias y al público general mediante una experiencia especial gratuita el cuarto sábado de cada mes. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Más de 1,000 estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano procesos y técnicas utilizadas en el campo de la biotecnología como parte del nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, un espacio educativo permanente creado por el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas, para ampliar el acceso de niños y jóvenes a experiencias científicas prácticas.

RELACIONADAS

La Fundación Amgen contribuye con la iniciativa otorgando los fondos para la realización de talleres de biotecnología, lo que refuerza los esfuerzos de C3Tec para introducir a los estudiantes en las disciplinas científicas y las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Ubicado en las instalaciones del C3Tec en Caguas, este laboratorio permitirá a los participantes trascender el aprendizaje teórico y experimentar en un ambiente similar al de un laboratorio científico, utilizando equipos, materiales y metodologías relacionadas con el campo de la biotecnología y la biología molecular. Entre las experiencias educativas se incluyen técnicas como electroforesis, análisis de ADN y manejo de micropipetas.

“En C3Tec creemos que el interés por la ciencia se despierta cuando los estudiantes tienen la oportunidad de experimentarla, cuestionarla, descubrirla y comprobarla por sí mismos. Contar con aliados como la Fundación Amgen nos permite ampliar el acceso a experiencias científicas de alto nivel y, sobre todo, abrir posibilidades para que más niños y jóvenes puedan verse en el futuro como científicos, investigadores y profesionales de las disciplinas STEM”, expresó Tasha Endara, directora ejecutiva del C3Tec.

El nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, en Caguas, permitirá a los estudiantes utilizar equipos, materiales y metodologías relacionadas con el campo de la biotecnología y la biología molecular.
El nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, en Caguas, permitirá a los estudiantes utilizar equipos, materiales y metodologías relacionadas con el campo de la biotecnología y la biología molecular. (Suministrada)

Durante su primer ciclo de operaciones, el programa proyecta impactar a más de 1,000 estudiantes de al menos 25 escuelas al año, con énfasis en facilitar el acceso gratuito a estas experiencias educativas. La iniciativa también abrirá sus puertas a las familias y al público general mediante una experiencia especial gratuita el cuarto sábado de cada mes, con una proyección de alcanzar alrededor de 300 familias anualmente.

“Como organización filantrópica, nuestro objetivo es inspirar a la próxima generación de científicos. Esta iniciativa promueve el desarrollo temprano del talento científico a través de experiencias de laboratorio reales, lo que permite a los estudiantes descubrir su potencial para transformar la salud y la calidad de vida de las personas en nuestras comunidades”, declaró Scott Heimlich, presidente de la Fundación Amgen.

El alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores de C3Tec, William Miranda Torres, destacó la importancia de que iniciativas de educación científica de esta naturaleza se desarrollen desde la ciudad y estén al alcance de las nuevas generaciones.

“Este nuevo laboratorio representa una oportunidad extraordinaria para que nuestros niños y jóvenes tengan contacto directo con la ciencia y descubran desde temprano las posibilidades profesionales que existen en campos como la biotecnología. Nos enorgullece que desde el C3Tec continúen surgiendo iniciativas que conectan la educación con las industrias y los empleos del futuro”, expresó el alcalde.

Tags
El Nuevo Día EducadorC3TecSTEMCienciaEducaciónEscuelasEstudiantes
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: