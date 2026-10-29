Nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec impactará a 1,000 estudiantes

Más de 1,000 estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano procesos y técnicas utilizadas en el campo de la biotecnología como parte del nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, un espacio educativo permanente creado por el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas, para ampliar el acceso de niños y jóvenes a experiencias científicas prácticas.

La Fundación Amgen contribuye con la iniciativa otorgando los fondos para la realización de talleres de biotecnología, lo que refuerza los esfuerzos de C3Tec para introducir a los estudiantes en las disciplinas científicas y las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Ubicado en las instalaciones del C3Tec en Caguas, este laboratorio permitirá a los participantes trascender el aprendizaje teórico y experimentar en un ambiente similar al de un laboratorio científico, utilizando equipos, materiales y metodologías relacionadas con el campo de la biotecnología y la biología molecular. Entre las experiencias educativas se incluyen técnicas como electroforesis, análisis de ADN y manejo de micropipetas.

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“En C3Tec creemos que el interés por la ciencia se despierta cuando los estudiantes tienen la oportunidad de experimentarla, cuestionarla, descubrirla y comprobarla por sí mismos. Contar con aliados como la Fundación Amgen nos permite ampliar el acceso a experiencias científicas de alto nivel y, sobre todo, abrir posibilidades para que más niños y jóvenes puedan verse en el futuro como científicos, investigadores y profesionales de las disciplinas STEM”, expresó Tasha Endara, directora ejecutiva del C3Tec.

El nuevo Laboratorio de Biotecnología del C3Tec, en Caguas, permitirá a los estudiantes utilizar equipos, materiales y metodologías relacionadas con el campo de la biotecnología y la biología molecular. (Suministrada)

Durante su primer ciclo de operaciones, el programa proyecta impactar a más de 1,000 estudiantes de al menos 25 escuelas al año, con énfasis en facilitar el acceso gratuito a estas experiencias educativas. La iniciativa también abrirá sus puertas a las familias y al público general mediante una experiencia especial gratuita el cuarto sábado de cada mes, con una proyección de alcanzar alrededor de 300 familias anualmente.

“Como organización filantrópica, nuestro objetivo es inspirar a la próxima generación de científicos. Esta iniciativa promueve el desarrollo temprano del talento científico a través de experiencias de laboratorio reales, lo que permite a los estudiantes descubrir su potencial para transformar la salud y la calidad de vida de las personas en nuestras comunidades”, declaró Scott Heimlich, presidente de la Fundación Amgen.

El alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores de C3Tec, William Miranda Torres, destacó la importancia de que iniciativas de educación científica de esta naturaleza se desarrollen desde la ciudad y estén al alcance de las nuevas generaciones.