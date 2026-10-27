Conocer es crecer: Las computadoras y los números binarios

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

En la clase de Matemáticas, normalmente aprendemos el sistema decimal o con base de 10, que utiliza diez dígitos (del 0 al 9). En cambio, las computadoras, en su nivel más básico, representan todo mediante una señal eléctrica binaria que registra uno de dos estados: encendido o apagado. Por eso, para procesar datos complejos, la computadora debe codificarlos en números binarios. El sistema binario es un sistema numérico de base 2 en el que existen solo dos dígitos (el 0 y el 1), los cuales corresponden a los estados de encendido y apagado. La información transportada en un mensaje binario depende de la posición de los ceros y unos.

Hoy día, el sistema binario constituye la base de la comunicación entre procesadores, memoria y hardware, aunque los sistemas modernos hacen que estos procesos sean invisibles para los usuarios.

Fuentes: NASA Space Place y Howtogeek.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Actividad: Luces encendidas, números binarios.

Propósito: Comprender que las computadoras representan información con dos estados (0 = apagado, 1 = encendido) y que la posición de cada dígito binario determina su valor.

Materiales: Tarjetas con los valores 1, 2, 4, 8 para nivel elemental y 1, 2, 4, 8, 16 para secundaria; hoja y lápiz. También pueden usarse círculos de papel: blanco = 0, negro = 1.

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Nivel elemental

Tiempo: 20–25 minutos.

El docente explica con un ejemplo:

Para formar el número 5, se usan las tarjetas 4 + 1.

Entonces se escribe: 0101

Porque: 0×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 5.

En parejas, un estudiante dice un número del 0 al 15 y el otro lo representa con las tarjetas, mostrando 1 cuando la tarjeta se usa y 0 cuando no se usa. Luego se invierte: un estudiante muestra una combinación de tarjetas, por ejemplo 1011, y el otro calcula el número decimal: 8 + 0 + 2 + 1 = 11. Al final, cada pareja explica a otro equipo cómo formó un número.

Nivel secundario

Tiempo: 30–35 minutos.

El docente presenta las potencias de 2: 16, 8, 4, 2, 1. Los estudiantes convierten números decimales del 0 al 31 a binario usando las tarjetas o el método de divisiones sucesivas entre 2. Ejemplo: convertir 13: Resuelven una tabla con 5 conversiones decimal → binario y 5 binario → decimal. Reto: Representar en binario su edad, el número de estudiantes del salón o la cantidad de días de una semana, y explicar el procedimiento.

Usar en ambos niveles, adaptando el lenguaje:

¿Qué estrategia usaste para decidir qué tarjetas o dígitos encender y cómo te diste cuenta de que tu respuesta era correcta? ¿Qué parte de la actividad te resultó más difícil y qué harías diferente la próxima vez para resolver una conversión binaria con más seguridad?