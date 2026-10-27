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Conocer es crecer: Las computadoras y los números binarios

El sistema binario constituye la base de la comunicación entre procesadores, memoria y hardware

27 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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Las computadoras, en su nivel más básico, representan todo mediante una señal eléctrica binaria que registra uno de dos estados: encendido o apagado. Por eso, para procesar datos complejos, la computadora debe codificarlos en números binarios. (Elise Amendola)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

En la clase de Matemáticas, normalmente aprendemos el sistema decimal o con base de 10, que utiliza diez dígitos (del 0 al 9). En cambio, las computadoras, en su nivel más básico, representan todo mediante una señal eléctrica binaria que registra uno de dos estados: encendido o apagado. Por eso, para procesar datos complejos, la computadora debe codificarlos en números binarios. El sistema binario es un sistema numérico de base 2 en el que existen solo dos dígitos (el 0 y el 1), los cuales corresponden a los estados de encendido y apagado. La información transportada en un mensaje binario depende de la posición de los ceros y unos.

Hoy día, el sistema binario constituye la base de la comunicación entre procesadores, memoria y hardware, aunque los sistemas modernos hacen que estos procesos sean invisibles para los usuarios.

Fuentes: NASA Space Place y Howtogeek.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Actividad: Luces encendidas, números binarios.

Propósito: Comprender que las computadoras representan información con dos estados (0 = apagado, 1 = encendido) y que la posición de cada dígito binario determina su valor.

Materiales: Tarjetas con los valores 1, 2, 4, 8 para nivel elemental y 1, 2, 4, 8, 16 para secundaria; hoja y lápiz. También pueden usarse círculos de papel: blanco = 0, negro = 1.

Nivel elemental

Tiempo: 20–25 minutos.

  1. El docente explica con un ejemplo:

Para formar el número 5, se usan las tarjetas 4 + 1.

Entonces se escribe: 0101

Porque: 0×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 5.

  1. En parejas, un estudiante dice un número del 0 al 15 y el otro lo representa con las tarjetas, mostrando 1 cuando la tarjeta se usa y 0 cuando no se usa.
  2. Luego se invierte: un estudiante muestra una combinación de tarjetas, por ejemplo 1011, y el otro calcula el número decimal: 8 + 0 + 2 + 1 = 11.
  3. Al final, cada pareja explica a otro equipo cómo formó un número.

Nivel secundario

Tiempo: 30–35 minutos.

  1. El docente presenta las potencias de 2: 16, 8, 4, 2, 1.
  2. Los estudiantes convierten números decimales del 0 al 31 a binario usando las tarjetas o el método de divisiones sucesivas entre 2. Ejemplo: convertir 13:
  4. Resuelven una tabla con 5 conversiones decimal → binario y 5 binario → decimal.
  5. Reto: Representar en binario su edad, el número de estudiantes del salón o la cantidad de días de una semana, y explicar el procedimiento.

Usar en ambos niveles, adaptando el lenguaje:

  1. ¿Qué estrategia usaste para decidir qué tarjetas o dígitos encender y cómo te diste cuenta de que tu respuesta era correcta?
  2. ¿Qué parte de la actividad te resultó más difícil y qué harías diferente la próxima vez para resolver una conversión binaria con más seguridad?

Estas preguntas pueden responderse oralmente en elemental y por escrito en secundaria.

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