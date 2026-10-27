Conocer es crecer: Las computadoras y los números binarios
El sistema binario constituye la base de la comunicación entre procesadores, memoria y hardware
27 de octubre de 2026 - 6:00 AM
27 de octubre de 2026 - 6:00 AM
En la clase de Matemáticas, normalmente aprendemos el sistema decimal o con base de 10, que utiliza diez dígitos (del 0 al 9). En cambio, las computadoras, en su nivel más básico, representan todo mediante una señal eléctrica binaria que registra uno de dos estados: encendido o apagado. Por eso, para procesar datos complejos, la computadora debe codificarlos en números binarios. El sistema binario es un sistema numérico de base 2 en el que existen solo dos dígitos (el 0 y el 1), los cuales corresponden a los estados de encendido y apagado. La información transportada en un mensaje binario depende de la posición de los ceros y unos.
Hoy día, el sistema binario constituye la base de la comunicación entre procesadores, memoria y hardware, aunque los sistemas modernos hacen que estos procesos sean invisibles para los usuarios.
Fuentes: NASA Space Place y Howtogeek.com
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Actividad: Luces encendidas, números binarios.
Propósito: Comprender que las computadoras representan información con dos estados (0 = apagado, 1 = encendido) y que la posición de cada dígito binario determina su valor.
Materiales: Tarjetas con los valores 1, 2, 4, 8 para nivel elemental y 1, 2, 4, 8, 16 para secundaria; hoja y lápiz. También pueden usarse círculos de papel: blanco = 0, negro = 1.
Tiempo: 20–25 minutos.
Para formar el número 5, se usan las tarjetas 4 + 1.
Entonces se escribe: 0101
Porque: 0×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 5.
Tiempo: 30–35 minutos.
Estas preguntas pueden responderse oralmente en elemental y por escrito en secundaria.
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