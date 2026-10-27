Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
83°Lluvias aisladas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aún falta para el “frío navideño”: viento del sur y aguas cálidas prolongan las altas temperaturas en Puerto Rico

En los pasados días, se han roto récords de calor en San Juan

27 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un archipiélago tropical, aparte del calor del sol, también es determinante la temperatura del agua que rodea las islas, que están históricamente altas. (Christophe Ena)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Aunque hace más de un mes acabó oficialmente el verano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha continuado emitiendo advertencias de calor y hasta se han rotos récords de temperaturas máximas en San Juan.

RELACIONADAS

El panorama continuará caluroso hasta, por lo menos, principios de diciembre, cuando llegará el llamado “frío navideño”, expuso el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador de avisos del SNM en San Juan.

“Tenemos un patrón del viento del sur que va a prevalecer, por lo menos, hasta el miércoles. Sí, van a haber temperaturas, cercanas o sobre lo normal. Luego de esto, el viento gira más al este. Aún así, las aguas que nos rodean modulan las temperaturas sobre la isla, y por eso puede ser que tarde un poquito más en llegar a ese frío navideño”, expuso el experto, en entrevista con El Nuevo Día.

El SNM ha registrado nuevos récords de temperaturas máximas, el domingo y el lunes, cuando los termómetros en San Juan marcaron 94 grados Fahrenheit. El récord anterior para el 25 y 26 de octubre se ubicaba en 93 grados, registrados en 2014.

Aunque no se batieron récords, las temperaturas máximas para el 21 y 22 de octubre llegaron a los 94 grados, empatando con las marcas históricas registradas en 2016 y 2024, respectivamente.

Las temperaturas altas en días recientes están asociadas al patrón de viento del sur-sureste, que se registrará, por lo menos, hasta el jueves.

“En estos últimos días, hemos sentido unos calores extremos, que hemos tenido que emitir inclusive advertencia de fuertes calores y es porque tenemos el viento del sur. Cuando tenemos el viento del sur, esto ayuda a que la mitad norte de Puerto Rico sienta unas temperaturas sobre lo normal. Eso es lo que estamos sintiendo”, indicó el meteorólogo, quien destacó que los efectos del calor en el cuerpo humano no necesariamente son inmediatos.

No obstante, en un archipiélago tropical, aparte del calor del sol, también es determinante la temperatura del agua que rodea las islas. El océano Atlántico está entre los 88 y 90 grados Fahrenheit. Mientas, el mar Caribe se ubica entre los 85 y 87 grados, informó Morales. Por estas condiciones, se tarda más el enfriamiento de las noches.

“Baja la temperatura un poco por las mañanas, pero ya 8:00 o 9:00 de la mañana estamos registrando entre 87 a 90 grados en las horas de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar exponiéndonos a estas temperaturas extremas por un periodo más largo", explicó el experto.

Al preguntarse si estas condiciones guardaban alguna relación con El Niño, cuyos efectos se sentirán hasta el próximo año, Morales explicó que este fenómeno favorece las temperaturas más altas en todo el planeta. Sin embargo, en nuestra región también ha implicado menos desarrollo ciclónico.

“Lo que ayuda a transportar el calor del Ecuador hacia el norte son los huracanes. [...] Al no tener estos ciclones tropicales, podemos ver que las temperaturas del océano Atlántico y del mar Caribe están por encima de lo normal”, destacó Morales.

Por eso, las aguas que rodean a Puerto Rico se mantendrán cálidas durante el invierno y la primavera, puesto a que no hay nada que las esté enfriando significativamente.

El meteorólogo instó a disfrutar de este período de poca actividad ciclónica porque los próximos dos años “posiblemente sean bastante activos” debido a que las aguas estarán lo “suficientemente caliente o sobre lo normal para alimentar este tipo de fenómeno”.

Pese a la temperaturas de las aguas que rodean a Puerto Rico, se espera que el “frío navideño” llegue en diciembre porque las noches serán más largas y la exposición al calor del sol se reducirá, lo que hará que las temperaturas en el hemisferio norte bajen.

Tags
Fenómeno El NiñoServicio Nacional de MeteorologíacalorCalor extremoCambio climático
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: