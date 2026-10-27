Aún falta para el “frío navideño”: viento del sur y aguas cálidas prolongan las altas temperaturas en Puerto Rico

Aunque hace más de un mes acabó oficialmente el verano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha continuado emitiendo advertencias de calor y hasta se han rotos récords de temperaturas máximas en San Juan.

El panorama continuará caluroso hasta, por lo menos, principios de diciembre, cuando llegará el llamado “frío navideño”, expuso el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador de avisos del SNM en San Juan.

“Tenemos un patrón del viento del sur que va a prevalecer, por lo menos, hasta el miércoles. Sí, van a haber temperaturas, cercanas o sobre lo normal. Luego de esto, el viento gira más al este. Aún así, las aguas que nos rodean modulan las temperaturas sobre la isla, y por eso puede ser que tarde un poquito más en llegar a ese frío navideño”, expuso el experto, en entrevista con El Nuevo Día.

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El SNM ha registrado nuevos récords de temperaturas máximas, el domingo y el lunes, cuando los termómetros en San Juan marcaron 94 grados Fahrenheit. El récord anterior para el 25 y 26 de octubre se ubicaba en 93 grados, registrados en 2014.

Aunque no se batieron récords, las temperaturas máximas para el 21 y 22 de octubre llegaron a los 94 grados, empatando con las marcas históricas registradas en 2016 y 2024, respectivamente.

Las temperaturas altas en días recientes están asociadas al patrón de viento del sur-sureste, que se registrará, por lo menos, hasta el jueves.

“En estos últimos días, hemos sentido unos calores extremos, que hemos tenido que emitir inclusive advertencia de fuertes calores y es porque tenemos el viento del sur. Cuando tenemos el viento del sur, esto ayuda a que la mitad norte de Puerto Rico sienta unas temperaturas sobre lo normal. Eso es lo que estamos sintiendo”, indicó el meteorólogo, quien destacó que los efectos del calor en el cuerpo humano no necesariamente son inmediatos.

No obstante, en un archipiélago tropical, aparte del calor del sol, también es determinante la temperatura del agua que rodea las islas. El océano Atlántico está entre los 88 y 90 grados Fahrenheit. Mientas, el mar Caribe se ubica entre los 85 y 87 grados, informó Morales. Por estas condiciones, se tarda más el enfriamiento de las noches.

“Baja la temperatura un poco por las mañanas, pero ya 8:00 o 9:00 de la mañana estamos registrando entre 87 a 90 grados en las horas de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar exponiéndonos a estas temperaturas extremas por un periodo más largo", explicó el experto.

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Al preguntarse si estas condiciones guardaban alguna relación con El Niño, cuyos efectos se sentirán hasta el próximo año, Morales explicó que este fenómeno favorece las temperaturas más altas en todo el planeta. Sin embargo, en nuestra región también ha implicado menos desarrollo ciclónico.

“Lo que ayuda a transportar el calor del Ecuador hacia el norte son los huracanes. [...] Al no tener estos ciclones tropicales, podemos ver que las temperaturas del océano Atlántico y del mar Caribe están por encima de lo normal”, destacó Morales.

Por eso, las aguas que rodean a Puerto Rico se mantendrán cálidas durante el invierno y la primavera, puesto a que no hay nada que las esté enfriando significativamente.

El meteorólogo instó a disfrutar de este período de poca actividad ciclónica porque los próximos dos años “posiblemente sean bastante activos” debido a que las aguas estarán lo “suficientemente caliente o sobre lo normal para alimentar este tipo de fenómeno”.