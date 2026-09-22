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Conocer es crecer: Enfermedades causadas por el calor

En climas demasiado calurosos, la temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos

22 de septiembre de 2026 - 11:17 AM

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Para reducir el riesgo de enfermedades causadas por el calor, puedes tomar agua para evitar la deshidratación. (Ross D. Franklin)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La liberación de sudor es utilizada por el cuerpo para enfriarse, pero en climas demasiado calurosos, la sudoración no es suficiente y la temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos. Las enfermedades causadas por el calor ocurren cuando la persona permanece expuesto al calor demasiado tiempo. Algunas enfermedades relacionadas con el calor son:

RELACIONADAS

• Agotamiento por calor: Puede ocurrir después de varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida, pulso rápido y débil.

• Golpe de calor: Ocurre cuando la temperatura corporal puede subir por encima de los 106 °F en minutos. Los síntomas incluyen: piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y confusión. Es una enfermedad peligrosa para la vida. Si ves alguno de estos signos, busca ayuda médica de inmediato.

Para reducir el riesgo de enfermedades causadas por el calor, puedes tomar líquidos para evitar la deshidratación, reemplazar la sal y minerales perdidos y limitar el tiempo de exposición al calor.

Fuente: Medlineplus.gov

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Actividad: Mi cuerpo y el calor

Duración: 15–20 min

Materiales: texto breve, colores, hoja

Lee con ayuda el texto sobre enfermedades causadas por el calor.

Pinta con rojo los síntomas del golpe de calor y con azul los del agotamiento por calor.

Une con una línea:

  • Piel seca /Golpe de calor
  • Sudoración profusa /Agotamiento por calor
  • Confusión /Golpe de calor
  • Pulso débil / Agotamiento por calor

Dibuja una acción para prevenir el calor y escribe debajo: Yo puedo…

Preguntas:

  1. ¿Qué sabía antes sobre el calor?
  2. ¿Qué parte me resultó más fácil y qué parte más difícil? ¿Por qué?
  3. ¿Cómo me ayudó el dibujo a recordar lo aprendido?
  4. ¿Qué haré diferente cuando haga mucho calor?

Nivel superior

Actividad: Detectives del calor

Duración: 20–25 min

Materiales: texto, cuaderno

  1. Lee el texto y completa una tabla comparativa:
AspectoGolpe de calorAgotamiento por calor
Síntomas
Gravedad
Acción inmediata
  1. Analiza el caso:

Luis trabajó 5 horas bajo el sol. Tiene sudoración profusa, respira rápido y su pulso es rápido y débil.

¿Qué enfermedad causada por el calor tiene? ¿Qué harías primero? Justifica con el texto.

  1. Crea un plan breve de prevención de 3 pasos para tu escuela o comunidad.

Preguntas:

  1. ¿Qué estrategia usé para diferenciar el golpe de calor del agotamiento por calor?
  2. ¿Qué criterio usé para decidir la gravedad del caso de Luis?
  3. ¿Qué parte del texto fue clave para justificar mi respuesta? ¿Por qué?
  4. ¿Qué haría si mi primera decisión no funciona?
  5. ¿Cómo puedo aplicar esto en una situación real fuera de la sala de clases?

Cierre metacognitivo breve para ambos niveles

Completa:

  • Tres cosas que aprendí.
  • Dos preguntas que todavía tengo.
  • Una acción para prevenir enfermedades por calor.
Tags
El Nuevo Día EducadorSaludCalor extremocalorEnfermedades
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