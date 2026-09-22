Conocer es crecer: Enfermedades causadas por el calor
En climas demasiado calurosos, la temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos
22 de septiembre de 2026 - 11:17 AM
22 de septiembre de 2026 - 11:17 AM
La liberación de sudor es utilizada por el cuerpo para enfriarse, pero en climas demasiado calurosos, la sudoración no es suficiente y la temperatura corporal puede elevarse hasta niveles peligrosos. Las enfermedades causadas por el calor ocurren cuando la persona permanece expuesto al calor demasiado tiempo. Algunas enfermedades relacionadas con el calor son:
• Agotamiento por calor: Puede ocurrir después de varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida, pulso rápido y débil.
• Golpe de calor: Ocurre cuando la temperatura corporal puede subir por encima de los 106 °F en minutos. Los síntomas incluyen: piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y confusión. Es una enfermedad peligrosa para la vida. Si ves alguno de estos signos, busca ayuda médica de inmediato.
Para reducir el riesgo de enfermedades causadas por el calor, puedes tomar líquidos para evitar la deshidratación, reemplazar la sal y minerales perdidos y limitar el tiempo de exposición al calor.
Fuente: Medlineplus.gov
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Actividad: Mi cuerpo y el calor
Duración: 15–20 min
Materiales: texto breve, colores, hoja
Lee con ayuda el texto sobre enfermedades causadas por el calor.
Pinta con rojo los síntomas del golpe de calor y con azul los del agotamiento por calor.
Une con una línea:
Dibuja una acción para prevenir el calor y escribe debajo: Yo puedo…
Preguntas:
Actividad: Detectives del calor
Duración: 20–25 min
Materiales: texto, cuaderno
|Aspecto
|Golpe de calor
|Agotamiento por calor
|Síntomas
|Gravedad
|Acción inmediata
Luis trabajó 5 horas bajo el sol. Tiene sudoración profusa, respira rápido y su pulso es rápido y débil.
¿Qué enfermedad causada por el calor tiene? ¿Qué harías primero? Justifica con el texto.
Preguntas:
Completa:
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