Arrestan a mujer por presuntamente intentar incendiar patrulla en el cuartel del Capitolio

Agentes de la Policía arrestaron este martes a una mujer que presuntamente intentó incendiar una patrulla de Uniformada en el área de estacionamiento del cuartel del Capitolio, en San Juan.

Según la información preliminar, la mujer, descrita por las autoridades como una persona sin hogar, llegó hasta el estacionamiento ubicado en la calle Reverendo Dávila y supuestamente prendió fuego a una prenda de vestir.

Posteriormente, habría arrojado la pieza encendida debajo de una patrulla rotulada de la Policía, marca Dodge, modelo Charger, que se encontraba estacionada en el lugar.

Acto seguido, los agentes intervinieron y arrestaron a la mujer.

El vehículo oficial no sufrió daños como consecuencia del incidente, informó la Policía.