Arrestan a mujer por presuntamente intentar incendiar patrulla en el cuartel del Capitolio
La Policía informó que la sospechosa habría prendido fuego a una prenda de vestir y la lanzó debajo del vehículo oficial
22 de septiembre de 2026 - 11:31 AM
22 de septiembre de 2026 - 11:31 AM
Agentes de la Policía arrestaron este martes a una mujer que presuntamente intentó incendiar una patrulla de Uniformada en el área de estacionamiento del cuartel del Capitolio, en San Juan.
Según la información preliminar, la mujer, descrita por las autoridades como una persona sin hogar, llegó hasta el estacionamiento ubicado en la calle Reverendo Dávila y supuestamente prendió fuego a una prenda de vestir.
Posteriormente, habría arrojado la pieza encendida debajo de una patrulla rotulada de la Policía, marca Dodge, modelo Charger, que se encontraba estacionada en el lugar.
Acto seguido, los agentes intervinieron y arrestaron a la mujer.
El vehículo oficial no sufrió daños como consecuencia del incidente, informó la Policía.
Personal de la División de Explosivos consultará el caso con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos.
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