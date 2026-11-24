Aibonito - Dos sábanas con mensajes relacionados con el caso de Elvia Cabrera Rivera se mantienen desplegadas en la Ruta Panorámica y en las cercanías del Tribunal de Aibonito, ante la comparecencia de la convicta y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, a una importante vista evidenciaria que podría cambiar el rumbo de su caso ante la justicia.

El primer mensaje sobre una tela en un tramo de la Ruta Panorámica de Aibonito expresa palabras de apoyo: “Elvia Cabrera creemos en tu inocencia. Anthonieska creemos en ti. La verdad prevalecerá. No están solas. Las amamos. #FreeElvia”. La tela también incluye un corazón dibujado con marcador rojo, en cuyo interior aparecen las iniciales L.C.N.

En cambio, el segundo mensaje fue colocado cerca del Centro Judicial de Aibonito y hace alusión a la testigo de la Fiscalía de Aibonito: Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo. “Gaba, por tu culpa, por tu culpa. Fiscalía por qué omitir el reclamo de una madre que clama justicia sin mentiras. Verónica Lugo (agente de la Policía) porqué engavetas evidencia y no investigar la verdad. Mi madre y mi hermana no estaban involucradas. #FreeElvia”, indica.

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Con esta última expresión, se hizo referencia a la declaración escrita que Avilés Cabrera realizó días después del crimen, en la que exoneraba a su madre y a su hermana de cualquier responsabilidad en los hechos.

Cabe destacar que ambas sábanas fueron colocadas hace un día, como preámbulo a la comparecencia de las convictas.

1 / 12 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel 1 / 12 En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. Alex Figueroa Cancel Compartir

El reclamo de la defensa

Ambas regresan al Tribunal de Aibonito para participar en una vista evidenciaria en la que la defensa de Cabrera Rivera busca presentar nuevos elementos que, a su juicio, justificarían la celebración de un segundo juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

No es la primera vez que la Ruta Panorámica se convierte en escenario de mensajes relacionados con el caso. Desde que comenzó el proceso judicial, distintas sábanas han sido colocadas en la misma carretera, algunas con expresiones de apoyo a Cabrera Rivera y otras con cuestionamientos a la investigación de las autoridades y al manejo del caso.

Uno de los despliegues más notorios ocurrió el 10 de septiembre, cuando aparecieron tres sábanas, horas antes de que el juez Luis S. Barreto dictara una sentencia de 102 años de prisión contra Cabrera Rivera. Uno de los mensajes expresaba apoyo directo a la mujer con la frase: “¡Elvia! No estás sola. Creemos en tu inocencia. ¡Te amamos!“.

1 / 14 | 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera . Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 14 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

La nueva manifestación ocurre mientras la defensa de Cabrera Rivera intenta que se deje sin efecto el veredicto de culpabilidad y se ordene un nuevo juicio. La vista evidenciaria tiene como pieza central las declaraciones de Avilés Cabrera, hija de la convicta y también sentenciada por el asesinato de “Lela”, como le decían a la víctima.

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La defensa sostiene que la joven ha ofrecido un testimonio que altera el cuadro probatorio presentado durante el juicio original, particularmente en cuanto a quién le entregó la peinilla rosada con una cuchilla oculta que utilizó en el crimen. La Fiscalía, en tanto, se opone a la solicitud y cuestiona que las declaraciones sean evidencia nueva.

Cabrera Rivera cumple una sentencia de 102 años de prisión por los delitos de asesinato en primer grado y Ley de Armas, mientras que su hija fue sentenciada a más de 38 años tras declararse culpable mediante un acuerdo con el Ministerio Público por cargos de asesinato en segundo grado e infracción a la Ley de Armas, tras una reclasificación.