Jueza cita a vista evidenciaria en caso contra Elvia Cabrera: será crucial la declaración de Anthonieska Avilés

La defensa de Elvia Cabrera Rivera se apuntó una victoria en su batalla legal para conseguir un segundo juicio en el caso por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, luego que la jueza superior Vannessa I. Méndez Torres concediera la celebración de una vista evidenciaria.

La audiencia, pautada para el martes, 24 de noviembre, a las 9:00 a.m., en la sala 3 del Tribunal de Aibonito, será crucial para conocer la declaración de la hija de Cabrera Rivera, Anthonieska Avilés Cabrera, quien también resultó convicta por el crimen de la adolescente de 16 años.

En el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, una vista evidenciaria es una audiencia judicial formal en la que un juez escucha y evalúa pruebas, como testimonios, documentos o evidencia física, para resolver una controversia sobre una moción presentada en un caso.

Por norma general, los testimonios se ofrecen de forma presencial en sala, para garantizar que la otra parte en el caso tenga la oportunidad de contrainterrogar a los testigos presentados. Por ello, esta vista evidenciaria será determinante para escuchar el testimonio de Avilés Cabrera.

PUBLICIDAD

La nueva controversia que rodea el caso se remonta al 13 de octubre cuando la defensa de Cabrera Rivera presentó la solicitud de un nuevo juicio al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal, alegando que advino en conocimiento de prueba nuevas después de la sentencia.

1 / 29 | A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. - alexis.cedeno 1 / 29 A un año del asesinato: recuerdan en Aibonito a Gabriela Nicole Pratts Familiares y allegados de Gabriela Nicole Pratts Rosario celebraron, el 11 de agosto de 2026, una caminata en memoria de la joven asesinada. alexis.cedeno Compartir

La solicitud provocó un choque con la Fiscalía de Aibonito, quien se opuso por escrito no solo a la celebración del nuevo juicio, sino también a que se programara una vista argumentativa para que las partes en el caso presentaran oralmente ante la corte sus respectivas posturas.

Sin embargo, la defensa de Cabrera Rivera, integrada por los licenciados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet, contraatacó con otra moción donde defendió su solicitud de un nuevo juicio y pidió una vista evidenciaria para presentar el testimonio de Avilés Cabrera.

Como parte de sus planteamientos, la representación legal sostuvo que en el juicio no pudieron presentar pruebas relacionadas con el conocimiento que tenía Cabrera Rivera sobre los hechos. Además, se insistió en que la convicta no presenció lo ocurrido horas antes del crimen.

La petición de la defensa se fundamenta principalmente en cuatro elementos: la expresión inicial de Avilés Cabrera ante la Policía, desvinculando a su madre y a su hermana; las manifestaciones que hizo en el informe presentencia y en su alocución; y la declaración jurada que rindió el 5 de octubre.

En resumen, Avilés Cabrera alegó que fue una testigo de la Fiscalía de Aibonito y no su madre, quien le entregó el arma homicida: una peinilla rosada con un cuchillo oculto que fue ocupada parcialmente en la escena. Además, señaló que otras dos personas también agredieron a la víctima.

PUBLICIDAD

1 / 14 | 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera . Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 14 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

¿Cómo murió Gabriela Pratts?

Los hechos se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando el casco urbano de Aibonito se encontraba concurrido debido a la celebración del Gran Cierre de Verano en la plaza pública. A poca distancia del lugar, en el desvío Roberto Colón, se produjo una trifulca.

El incidente se originó a raíz de una discusión entre dos hermanas, motivada principalmente por diferencias relacionadas con la relación sentimental de una de ellas, según declararon testigos en el juicio. El conflicto fue escalando y terminó involucrando a otras personas.

En medio de la trifulca, Pratts Rosario y su mejor amigo, quien tenía 16 años para esa fecha, terminaron heridos con un arma blanca. Ambos fueron trasladados en vehículos separados hasta la Sala de Emergencias del Hospital Menonita, para recibir ayuda médica.

Sin embargo, Pratts Rosario falleció durante la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, como consecuencia de las 11 heridas recibidas. Mientras tanto, su mejor amigo, quien recibió una herida de arma blanca en la parte posterior del cuello, se recuperó.

Tras una investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, la Fiscalía presentó dos cargos contra Cabrera Rivera y su hija por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por uso y/o portación de arma blanca.

1 / 11 | Ante el tribunal: así llegó Anthonieska Avilés al primer día de su juicio. Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 11 Ante el tribunal: así llegó Anthonieska Avilés al primer día de su juicio Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito. Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Ambas enfrentaron, por separado, vistas preliminares que se extendieron durante tres días y en las que se determinó causa para juicio. Posteriormente, Cabrera Rivera fue sometida a juicio por jurado, que emitió un veredicto unánime de culpabilidad en ambos cargos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Avilés Cabrera también optó por un juicio por jurado. Sin embargo, el día en que comenzaría el desfile de prueba, se declaró culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía que permitió reclasificar el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado.