¿Lo reconoces? Piden ayuda para dar con sospechoso de robos en Carolina

La Policía solicitó ayuda ciudadana, hoy jueves, para dar con el sospechoso de varios robos en Carolina.

En comunicado de prensa, la Uniformada divulgó un boceto dibujado para presentar las posibles descripciones de un hombre que sería el responsable.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante el mes septiembre pasado, en Carolina, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.

El individuo fue descrito como un hombre de entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente, de tez blanca, ojos azules, barba tipo candado color blanco, complexión robusta y una estatura aproximada de 5′6″.

La investigación está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.