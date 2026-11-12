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¿Lo reconoces? Piden ayuda para dar con sospechoso de robos en Carolina

La Policía indicó que los atracos habrían ocurrido en septiembre pasado

12 de noviembre de 2026 - 1:51 PM

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El sospechoso de los robos fue descrito como un hombre de entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente, de tez blanca, ojos azules, barba tipo candado color blanco, complexión robusta y una estatura aproximada de 5'6". (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana, hoy jueves, para dar con el sospechoso de varios robos en Carolina.

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En comunicado de prensa, la Uniformada divulgó un boceto dibujado para presentar las posibles descripciones de un hombre que sería el responsable.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante el mes septiembre pasado, en Carolina, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.

El individuo fue descrito como un hombre de entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente, de tez blanca, ojos azules, barba tipo candado color blanco, complexión robusta y una estatura aproximada de 5′6″.

La investigación está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

La Policía exhortó a que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con el esclarecimiento de estos casos se comunicarse con el agente Jorge Mojica Carrión al 787-257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial 787-343-2020.

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Policía de Puerto RicoRobosBreaking NewsSeguridadCICCarolina
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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