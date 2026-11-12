¿Lo reconoces? Piden ayuda para dar con sospechoso de robos en Carolina
La Policía indicó que los atracos habrían ocurrido en septiembre pasado
12 de noviembre de 2026 - 1:51 PM
12 de noviembre de 2026 - 1:51 PM
La Policía solicitó ayuda ciudadana, hoy jueves, para dar con el sospechoso de varios robos en Carolina.
En comunicado de prensa, la Uniformada divulgó un boceto dibujado para presentar las posibles descripciones de un hombre que sería el responsable.
Según la investigación, los hechos ocurrieron durante el mes septiembre pasado, en Carolina, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.
El individuo fue descrito como un hombre de entre 55 y 60 años de edad, aproximadamente, de tez blanca, ojos azules, barba tipo candado color blanco, complexión robusta y una estatura aproximada de 5′6″.
La investigación está a cargo de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
La Policía exhortó a que cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con el esclarecimiento de estos casos se comunicarse con el agente Jorge Mojica Carrión al 787-257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial 787-343-2020.
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