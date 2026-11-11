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Le apuntaron con arma larga: investigan “carjacking” contra una mujer en Bayamón

La Policía indicó que robaron un Lexus UX 250h blanco del 2023

11 de noviembre de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
En la región policiaca de Bayamón se han reportado 44 carjackings en lo que va de este año, once más que los 33 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un carjacking en la noche de ayer, martes, en Bayamón, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:54 a.m., en el estacionamiento del complejo deportivo de la urbanización Riviera, en Bayamón.

Según la información preliminar, la querellante alegó que llegó al lugar estacionando su “vehículo marca Lexus, modelo UX 250h, del año 2023, color blanco, con tablilla KCD-634”.

Agregó que al “abrir la puerta para salir, dos individuos que transitaban en una motora se le acercaron. El pasajero se desmontó y, apuntándole con un arma larga, le exigió en varias ocasiones que le entregara las llaves del vehículo”.

“Ante la amenaza, la perjudicada lanzó sus pertenencias al suelo y corrió hacia las canchas de tenis en busca de ayuda, mientras los individuos se apropiaron del vehículo y abandonaron el lugar”, indicó el informe policíaco.

“La perjudicada no sufrió daño físico durante el incidente”, añadió.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Las estadísticas de la Uniformada reflejan que continúa en aumento la incidencia de carjackings en la región policíaca de Bayamón, donde se han reportado 44 robos de vehículos a mano armada en lo que va de este año; once más que los 33 registrados a la misma fecha en el 2025.

Esa situación contrasta con la baja a nivel de Puerto Rico, donde se han reportado 147 carjackings en lo que va de este año; 43 menos que los 190 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
BayamónBreaking NewsCarjackingPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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