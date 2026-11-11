Le apuntaron con arma larga: investigan “carjacking” contra una mujer en Bayamón

Una mujer fue víctima de un carjacking en la noche de ayer, martes, en Bayamón, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 10:54 a.m., en el estacionamiento del complejo deportivo de la urbanización Riviera, en Bayamón.

Según la información preliminar, la querellante alegó que llegó al lugar estacionando su “vehículo marca Lexus, modelo UX 250h, del año 2023, color blanco, con tablilla KCD-634”.

Agregó que al “abrir la puerta para salir, dos individuos que transitaban en una motora se le acercaron. El pasajero se desmontó y, apuntándole con un arma larga, le exigió en varias ocasiones que le entregara las llaves del vehículo”.

“Ante la amenaza, la perjudicada lanzó sus pertenencias al suelo y corrió hacia las canchas de tenis en busca de ayuda, mientras los individuos se apropiaron del vehículo y abandonaron el lugar”, indicó el informe policíaco.

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“La perjudicada no sufrió daño físico durante el incidente”, añadió.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Las estadísticas de la Uniformada reflejan que continúa en aumento la incidencia de carjackings en la región policíaca de Bayamón, donde se han reportado 44 robos de vehículos a mano armada en lo que va de este año; once más que los 33 registrados a la misma fecha en el 2025.