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“Estoy vivo de milagro”: pastor Jorge Raschke es dado de alta tras aparatoso accidente

Alegó desconocer por qué su auto se aceleró para caer desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos

11 de noviembre de 2026 - 7:35 AM

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El pastor Jorge Raschke fue dado de alta horas después de caer del tercer piso de un estacionamiento en Guaynabo. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El pastor Jorge Raschke fue dado de alta en la noche de ayer, martes, luego de que estudios médicos encontraran que se encontraba en buen estado tras caer en su auto desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos, en Guaynabo.

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Así lo informó el propio reverendo a través de su perfil de Facebook, desde el cual compartió un mensaje horas antes, mientras permanecía en una habitación del hospital acompañado de su hija y su esposa.

“Tengan paz y tranquilidad porque, con todo lo terrible que se ha visto, estoy vivo de milagro”, manifestó Raschke, asegurando que estaba “loco por irme” a la casa.

“Esto ha sido lo más terrible de todo. Sin embargo, estoy vivo”, agregó.

El incidente fue reportado en la tarde de ayer, martes, en el estacionamiento del condominio Altavista II ubicado en Guaynabo.

Según la Policía Municipal de Guaynabo, Raschke García, de 82 años, operaba un vehículo cuando, por razones que se desconocían al momento, el automóvil aceleró, rompió un muro y cayó sobre la capota, cerca de un contenedor de basura y una verja contigua a la urbanización Alturas de Torrimar Este.

“De momento, algo sucede. No sé explicarlo. Lo que sé es que, de momento, como que sentí una fuerza que se metió dentro del carro... lo que fuera, y Dios me protegió. El carro... algo... se perdió el control. Yo no entiendo”, relató Raschke. “Lo que entiendo es que Dios es bueno y que Dios me salvó la vida”.

“Esto era para haberme hecho leña, y mire, hermano, los médicos que han venido a verme dicen: ‘pero, ¿qué es esto?’ Nadie lo cree. La Policía no lo cree. Era para matarme, pero Dios estaba conmigo”.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoPolicía Municipal de Guaynabo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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