Hombre de Idaho es sentenciado a 18 años de prisión por brindar apoyo al Estado Islámico

BOISE, Idaho — Un hombre de Idaho ha sido condenado a 18 años de prisión federal por intentar brindar apoyo material al grupo Estado Islámico.

Alexander Scott Mercurio, de 21 años, se declaró culpable el mes pasado del cargo federal de terrorismo. El juez federal de distrito David C. Nye le dictó sentencia el martes y señaló que Mercurio quedaría bajo libertad supervisada de por vida tras cumplir su condena en prisión.

Los fiscales afirmaron que Mercurio había jurado lealtad al Estado Islámico y planeaba atacar iglesias en Coeur d’Alene en nombre del grupo, utilizando explosivos, cuchillos, armas de fuego y otras armas. Fue detenido por el FBI el 6 de abril de 2024, un día antes del ataque planeado, según los fiscales.

El fiscal federal de Idaho, John Shirts, afirmó que la sentencia “envía un mensaje claro de que, cuando alguien tenga la intención de cometer actos de terrorismo contra Estados Unidos —ya sea en Coeur d’Alene o en cualquier otra comunidad—, será llevado ante la justicia”.

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Los abogados defensores de Mercurio, Carter Powers Beggs y J. Stephen Roberts Jr., del programa de Defensores Federales del Este de Washington e Idaho, se negaron a hacer comentarios sobre el caso. Sin embargo, en un documento judicial, describieron a Mercurio como un adolescente deprimido en el momento de su detención, quien se crió en una familia disfuncional que lo expuso a la ideología de la supremacía blanca desde muy temprana edad.

Mercurio estaba lidiando con un trauma familiar y se encontraba aislado del mundo exterior cuando entabló amistad en línea con un informante del gobierno, según escribieron sus abogados. Para ese entonces, ya había pasado por varias ideologías políticas, hasta que finalmente se adhirió al islamismo radical cuando estalló la pandemia de COVID-19 en 2020, señalaron.

“Desde que tenía apenas diecisiete años, el Sr. Mercurio pasaba sus días encerrado en su habitación del sótano, hablando con su mejor amigo sobre ideologías terroristas cada vez más radicales”, escribieron sus abogados. “Juntos idearon un plan tan espantoso como poco probable de tener éxito: un ataque suicida contra iglesias locales utilizando las armas de fuego de su padre y un explosivo improvisado y un lanzallamas que no habían probado”.

Desde entonces, Mercurio ha renunciado a sus opiniones extremistas y se ha determinado que presenta un bajo riesgo de peligro futuro, según afirmaron sus abogados. Estos solicitaron al juez que le impusiera una pena de nueve años de prisión.

Según los expedientes judiciales, Mercurio creó un repositorio en línea de contenido a favor del Estado Islámico y, en un principio, quería viajar al extranjero para apoyar a la organización, pero carecía del dinero y los recursos necesarios para realizar el viaje. Poco antes de su detención, le entregó al informante una grabación de audio en la que prometía su apoyo al Estado Islámico, junto con una foto suya en la que aparecía sosteniendo un cuchillo frente a una bandera del Estado Islámico.

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