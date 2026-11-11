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Directora y consejera de escuela en Loíza podrían ser destituidas por traslado de estudiantes a actividad del PNP
Ya hay cartas de intención para separarlas del puesto, mientras que el secretario Eliezer Ramos Parés reiteró que la pesquisa está avanzada y que esa medida sería la más extrema en el abanico de posibilidades
11 de noviembre de 2026 - 11:10 PM