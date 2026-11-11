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prima:Directora y consejera de escuela en Loíza podrían ser destituidas por traslado de estudiantes a actividad del PNP

Ya hay cartas de intención para separarlas del puesto, mientras que el secretario Eliezer Ramos Parés reiteró que la pesquisa está avanzada y que esa medida sería la más extrema en el abanico de posibilidades

11 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que la pesquisa por el supuesto traslado de cuatro estudiantes de Loíza a una actividad del PNP está "sumamente adelantada". (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Las cartas de intención de destitución para la directora escolar y la consejera de la escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, en Loíza, están listas en el Departamento de Educación, supo El Nuevo Día, en momentos en que el secretario Eliezer Ramos Parés reconoce que “hay unos señalamientos de incumplimiento”, aunque no anticipó cuándo podría concluir la pesquisa de la agencia contra ambas funcionarias.

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Tags
Departamento de EducaciónDepartamento de JusticiaSenadoHéctor Joaquín SánchezInvestigacionesEliezer Ramos ParésEstudiantesEscuelas públicas
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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