Vehículo operado por el pastor Jorge Raschke cayó desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos

El pastor Jorge Raschke García permanece en condición estable luego que un automóvil que conducía cayó desde el tercer piso del estacionamiento multipisos del condominio Altavista II ubicado en Guaynabo, confirmó la Policía Municipal a El Nuevo Día.

El teniente Víctor Nieves sostuvo, vía telefónica, que el accidente se reportó a las 5:20 p.m.

Según la investigación preliminar, Raschke García, de 82 años, operaba un vehículo en estacionamiento multipisos cuando, por razones que se desconocen de momento, el automóvil aceleró.

El vehículo rompió un muro y cayó, en la capota, cerca de un contenedor de basura y una verja contigua a la urbanización Alturas de Torrimar Este.

“Se investigó el choque de un vehículo que impactó un muro del tercer piso del condominio. El vehículo cayó al vacío, y el conductor resultó ser el pastor Jorge Raschke. El señor Raschke logró salir del automóvil por sí mismo y fue atendido por paramédicos del municipio, quienes lo llevaron a un hospital de la zona”, resaltó el oficial a El Nuevo Día.

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Nieves añadió que los paramédicos evaluaron a Raschke antes de llevaron al hospital. Ninguna otra persona resultó herida.

El oficial indicó que, de momento, investigan cómo el vehículo aceleró de repente. “El señor Raschke no ha podido decir bien qué ocasionó que el automóvil acelerara”, añadió Nieves.

Foto suministrada por el Municipio de Guaynabo que muestra el vehículo del pastor Jorge Raschke tras caer del tercer piso de un estacionamiento. (Suministrada)

Por su parte, Kathy Raschke, hija del pastor, solicitó oraciones para su padre.