Reconocimiento al CEO de GFR Media

El principal oficial ejecutivo (CEO) de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, fue reconocido este martes por su ejecutoria dentro de la empresa de medios, y por el uso de la plataforma de El Nuevo Día para visibilizar los movimientos a favor del empresarismo.

“El reconocimiento a Rafael Lama Bonilla es por su labor apoyando a las empresas en Puerto Rico y el continuo apoyo de GFR Media a Echar Pa’lante, incluyendo el apadrinar la más reciente campaña educativa de la organización”, dijo Gloria M. Viscasillas, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Echar Pa’lante, durante su encuentro.

El evento tuvo lugar en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en Hato Rey, y contó con la participación del exsecretario de Educación federal, Miguel Cardona, como orador principal.

Nerma Albertorio, quien dirige el Centro para Emprendedores de Puerto Rico, entregó el galardón Pilares del Empresarismo Boricua a Lama Bonilla.

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Lama Bonilla, quien comenzó su carrera en El Nuevo Día como reportero de Negocios, agradeció el reconocimiento, que destaca la labor de líderes y organizaciones de sectores como la educación, las comunicaciones, el financiamiento, el gobierno municipal y el desarrollo comunitario para promover las oportunidades de emprender en la isla.

“A nombre de GFR Media y del gran equipo que conforma a la empresa, nos honra recibir este reconocimiento y nos motiva a seguir firmes en nuestra misión de servir a nuestra gente y ayudar a construir un mejor Puerto Rico a través del poder de la información y el periodismo”, sostuvo el ejecutivo.

Echar Pa’lante, una entidad que promueve la alianza de educadores para hacer de Puerto Rico una isla emprendedora, también reconoció a la doctora Beverly Morro Vega, del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico; el Municipio Autónomo de Coamo; la Sede Incubadora Solidaria de Mujeres de Islas, en Culebra, y Banco Popular de Puerto Rico.

Durante el encuentro, además de los reconocimientos, el Departamento de Educación firmó un memorando de entendimiento para el desarrollo de la Escuela Laboratorio de Emprendimiento e Innovación (eLAB), en el edificio Hawthorne del campus de la Escuela Rafael Vila Mayo, en Río Piedras.

Desde el 2014, la organización sin fines de lucro reconoce a varias figuras o instituciones que fortalecen el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico de Puerto Rico.