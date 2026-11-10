Arrestan en Reino Unido a soldado estadounidense por sospechas de espionaje vinculado con Rusia

El arresto se produce en medio de una creciente preocupación por las amenazas contra las fuerzas estadounidenses destacadas en Reino Unido y las tensiones entre Moscú y gran parte de Europa.

El hombre, de 41 años y cuya identidad no fue revelada, fue arrestado cerca de Gloucester bajo sospecha de violar dos disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional de 2023: prestar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero y obtener o divulgar información protegida.

El hombre prestaba servicio en el Cuerpo de Reacción Rápida Aliado de la OTAN, en el cuartel Imjin, cerca de Gloucester, según informaron un funcionario estadounidense, un alto funcionario de la OTAN y un funcionario del Gobierno británico. El funcionario estadounidense indicó que el hombre es oficial. Los tres hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar asuntos militares delicados.

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El Cuerpo de Reacción Rápida Aliado es una unidad terrestre multinacional de la alianza militar de la OTAN, diseñada para responder rápidamente a crisis u operaciones que requieren una intervención inmediata. Según el sitio web de la unidad, está integrada por fuerzas de 20 países, pero es dirigida por Reino Unido y tiene su sede en Gloucester, donde fue arrestado el soldado estadounidense.

El general de brigada Sean Stinchon, comandante del Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, describió al sospechoso como un militar de alto rango, pero no ofreció más detalles sobre su identidad en un comunicado de prensa. Las autoridades no han proporcionado más información sobre el caso.

La Policía Metropolitana de Londres informó que sus unidades antiterroristas trabajaron en estrecha colaboración con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Ejército estadounidense. En el comunicado, el director del FBI, Kash Patel, calificó el arresto de “importante” y señaló que atiende acusaciones de espionaje que son motivo de “máxima preocupación” para Estados Unidos y sus aliados.

“El FBI no tolera que nadie viole su juramento a Estados Unidos y que, con sus acciones, ponga en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”, expresó Patel.

El sospechoso permanecía bajo custodia en una comisaría de Londres, indicaron las autoridades. Se realizaron registros en dos lugares del condado de Gloucestershire, situado a unas 90 millas al oeste de Londres.

La Policía indicó que el arresto no estaba relacionado con otras investigaciones antiterroristas, lo que apunta a que no existe conexión con un presunto plan terrorista vinculado con Irán que fue detectado en septiembre en la base británica RAF Fairford, operada por Estados Unidos y situada cerca de Gloucester.

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Tras esa amenaza, la Fuerza Aérea estadounidense retiró de RAF Fairford los bombarderos que había utilizado para atacar a Irán. Esta semana, la Fuerza Aérea también reubicó aeronaves de otra base en Reino Unido, RAF Mildenhall, debido a una amenaza que, según informó The Wall Street Journal, estaba relacionada con Irán.

El arresto del martes cerca de Gloucester parece ser un caso separado de esos incidentes, ya que las autoridades indicaron que la investigación está relacionada con Rusia.

Varios países europeos han advertido recientemente sobre el aumento de las amenazas derivadas de las actividades encubiertas de Rusia, incluidos actos de sabotaje, espionaje e incursiones de drones.

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría llevar a cabo ataques militares contra la OTAN únicamente si considera que la alianza no responderá de manera colectiva y, “especialmente, si Rusia evalúa que Estados Unidos no puede o no está dispuesto a apoyar a los países europeos de la OTAN en una posible guerra contra Rusia”.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó el mes pasado que la alianza está preparada para combatir si es atacada. Hizo esas declaraciones en Polonia, al explicar cómo la OTAN se defendería de un ataque ruso.

Desde la invasión rusa de Ucrania, The Associated Press ha documentado más de 210 incidentes de sabotaje y actividades hostiles en Europa que funcionarios occidentales atribuyen a Rusia. Entre ellos figuran la organización de planes para incendiar almacenes, el lanzamiento de drones y los intentos de asesinar a adversarios en el extranjero, así como el robo de tecnología militar y los ciberataques contra infraestructura europea crítica.

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