Bombarderos de Estados Unidos en Reino Unido fueron objeto de amenazas vinculadas a Irán

Una base aérea militar en Inglaterra operada por Estados Unidos fue objeto de amenazas relacionadas con Irán y Washington creía que la intención era matar a la mayor cantidad posible de soldados y destruir la mayor cantidad posible de aviones estadounidenses, dijo un funcionario federal.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para comentar públicamente el asunto, no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza. Estados Unidos retiró sus bombarderos de la base RFA Fairford, ubicada a 100 millas al oeste de Londres, la cual ha sido utilizada por aviones estadounidenses para atacar a Irán durante la guerra de este año.

Los nuevos detalles se dan a conocer mientras la policía británica arrestó el martes en Londres a un británico de 22 años bajo sospecha de preparar actos terroristas. Es la séptima persona detenida en relación con el presunto complot, que las autoridades han vinculado con Irán y del cual las autoridades han divulgado pocos detalles hasta el momento.

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Cinco británicos de unos 20 años fueron detenidos cerca del perímetro de la base en las primeras horas del 27 de septiembre, y un británico-iraní de 25 años fue arrestado en Londres. Los seis fueron liberados bajo fianza mientras continúa la investigación.

Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista, señaló que los detectives “mantienen su compromiso de investigar todos los posibles enfoques”.

“Somos muy conscientes del interés público en esta investigación, y estamos trabajando las 24 horas y a buen ritmo para identificar la motivación detrás de los hechos en Gloucestershire”, dijo.

Decenas de residentes fueron evacuados de sus hogares cerca de la base mientras agentes armados de la policía y expertos militares antibombas irrumpían en la zona rural a última hora de la noche. Posteriormente, la policía indicó que encontró una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos, pero ningún explosivo.

El primer ministro Andy Burnham declaró que el Reino Unido ve “indicios sólidos” de que Irán tuvo algún papel en el incidente, sin decir por qué ni cuál era la naturaleza del presunto complot.

Irán ha negado su participación, pero anteriormente ha dicho que considera cualquier base utilizada para atacar su territorio un objetivo legítimo.

La base de Reino Unido ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses B-1 y B-52 durante la guerra contra Irán. El gobierno británico permitió que el ejército de Estados Unidos utilice la base de Fairford para lo que calificó como ataques defensivos contra misiles iraníes y sus plataformas de lanzamiento luego de los ataques iraníes contra intereses del Reino Unido y sus aliados en el golfo Pérsico.

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Estados Unidos trasladó el domingo sus bombarderos B-1 de la base RAF Fairford, y el Pentágono anunció que todos los bombarderos estadounidenses en la instalación habían sido enviados de regreso a sus bases de origen en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el lunes que no quería tentar “al enemigo” teniendo los bombarderos allí.

“Tuvimos una amenaza, y si vamos a ser amenazados, simplemente los trasladaríamos, y eso en cierto modo alivia eso”, dijo en Washington. Dijo que las personas que hicieron la amenaza “estarían vinculadas a Irán “, pero no ofreció detalles.

Funcionarios británicos han declinado comentar informes de que los bombarderos fueron trasladados por temor a un ataque con drones contra la base.

El portavoz del primer ministro británico, Tom Wells, dijo el lunes que “no iba a comentar sobre las operaciones militares de naciones extranjeras”. Pero insistió en que la base RAF Fairford es segura.

El misterioso incidente cerca de la base se produjo en un momento de mayores tensiones en torno a la amenaza de estados hostiles, y los servicios de seguridad británicos dijeron que Rusia e Irán han utilizado a intermediarios para cometer delitos en suelo del Reino Unido. Funcionarios británicos han dicho que el número de casos de seguridad nacional que involucran actividad de estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.