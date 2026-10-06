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Estados Unidos empezó a comunicarse con Rusia sobre el aparente caso de peste el pasado 2 de octubre

El gobierno de Trump reclamó transparencia a Moscú en medio de la emergencia sanitaria

6 de octubre de 2026 - 3:13 PM

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Darya Shipilova, la técnica muerta en Siberia. (La Nación Argentina / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gobierno de Estados Unidos comenzó a intercambiar por primera vez información con Rusia a cuenta del aparente caso de peste neumónica en Siberia el pasado viernes 2 de octubre, fecha en la que se cree una investigadora en la mencionada región falleció a causa de esta enfermedad.

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Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado”, explicó un funcionario del Departamento de Estado en un mensaje remitido a EFE.

Según medios locales rusos, la semana pasada (aparentemente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre) murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Esta foto sin fecha, publicada por el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia y el Lejano Oriente, muestra a los trabajadores del instituto en un laboratorio.
Esta foto sin fecha, publicada por el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia y el Lejano Oriente, muestra a los trabajadores del instituto en un laboratorio.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’, en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en esa área de Siberia y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal) ha informado de que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de que se haya producido un brote de peste pulmonar.

Washington ha insistido en que mantiene una comunicación continua con Moscú sobre el caso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser “transparente y a compartir más información con el mundo”.

Hoy mismo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como “muy bajo” el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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