Un hombre, que no ha sido identificado oficialmente, murió ahogado durante la mañana del domingo, en el sector La Puntilla, en Cataño, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, el occiso, a quien la querellante identificó como Jeremy, estaba compartiendo con un grupo de amigos frente al mar, cuando se despojó de su ropa y entró al agua.

Tras varios minutos, la querellante -una residente en Cataño de 40 años- lo perdió de vista, por lo que a los ocupantes de una pequeña embarcación divisaron el cuerpo del hombre en el fondo del agua.

El cuerpo fue recuperados posteriormente por equipo de rescate. El hombre tenía tez blanca, cabello marrón, medía apróximadamente 5′7″ y pesaba 140 libras. Vestía pantalón tipo sudadera negro y, en el cuello, tenía un rosario blanco y una cadena dorada.

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La pesquisa policial indaga sobre una alegadas expresiones, que habría hecho el hombre antes del incidente, que podría ser de índole suicida.

La agente Thalía Almina Arroyo, adscrita al Distrito de Cataño, investigó preliminarmente y el agente Roberto Marrero Aponte, bajo la supervisión del sargento Aníbal Ayala Arocho, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación de rigor junto a la fiscal Johan Rosa, quien ordenó el levantamiento del cuerpo.

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