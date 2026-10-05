Qué se sabe de la alerta en Rusia por la muerte en un laboratorio donde se investiga la peste

Las autoridades rusas intentan calmar la preocupación pública tras la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en un instituto de investigación especializado en la peste en Siberia y que desarrolló una neumonía de causa desconocida.

Darya Shipilova, empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, murió la semana pasada en un hospital de la cercana localidad de Shelekhov. Su muerte ha llevado a las autoridades a poner el hospital en cuarentena y a someter a vigilancia médica a las personas que habían estado en contacto con ella.

Informaciones no confirmadas difundidas por medios rusos sugirieron que Shipilova podría haber muerto de peste neumónica, posiblemente después de un accidente con bacterias vivas en el laboratorio. Las autoridades sanitarias rusas, sin embargo, rechazaron esa versión y afirmaron que los análisis exhaustivos no detectaron microorganismos relacionados con su actividad profesional.

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Darya Shipilova era asistente en el laboratorio; tenía 28 años. (La Nación Argentina / GDA)

Lo que sigue sin estar claro es cómo se enfermó Shipilova y por qué las autoridades adoptaron medidas preventivas de tal alcance, en un contexto marcado por discrepancias entre las declaraciones oficiales y las versiones no confirmadas sobre la causa de su muerte y un posible accidente en el laboratorio.

¿Qué le pasó a Shipilova?

Darya Shipilova se enfermó gravemente y fue internada con neumonía. Murió la noche del 2 de octubre, pero la causa precisa de su enfermedad sigue sin determinarse.

Rospotrebnadzor, el organismo ruso de vigilancia sanitaria, informó que había sido diagnosticada con “neumonía de etiología desconocida”. Según la agencia, los análisis exhaustivos no detectaron microorganismos asociados con su actividad profesional.

De acuerdo con Interfax, una comisión especial del instituto y Rospotrebnadzor tampoco encontraron indicios de una emergencia o una violación de los protocolos de seguridad en la manipulación de patógenos peligrosos.

No hay, hasta ahora, pruebas que confirmen que Shipilova haya tenido peste.

La posibilidad de una peste neumónica surgió a partir de versiones no confirmadas de medios rusos, según las cuales la trabajadora podría haber roto un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas en el instituto. Rospotrebnadzor afirmó, sin embargo, que no encontró evidencias de un incidente relacionado con microorganismos patógenos en las instalaciones.

La distinción es importante: las autoridades adoptaron medidas preventivas debido a la gravedad y el potencial contagioso de la peste neumónica, pero esas medidas no demuestran que Shipilova haya contraído la enfermedad ni que se haya infectado en su lugar de trabajo.

¿Por qué el caso generó alarma?

El caso se vio complicado por declaraciones contradictorias de funcionarios rusos.

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Alexey Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia, dijo inicialmente que Shipilova había muerto de peste. Posteriormente modificó su declaración y señaló que “posiblemente” había muerto a causa de la enfermedad.

La joven, de 28 años, trabajaba en un instituto especializado en patógenos peligrosos cerca de Irkutsk.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones sobre la cuarentena de varios hospitales de Irkutsk.

El Kremlin instó a la población y a los medios a atenerse a la información oficial. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, pidió el lunes que los periodistas se remitieran a los comunicados de Rospotrebnadzor en lugar de a “rumores o especulaciones”.

¿Por qué preocupa la posibilidad de peste neumónica?

La peste neumónica es una forma grave de peste que afecta los pulmones y puede transmitirse de persona a persona a través de partículas respiratorias. Está causada por Yersinia pestis, una bacteria que circula naturalmente entre pequeños mamíferos y sus pulgas. La misma bacteria fue responsable de la Peste Negra, la pandemia que devastó Europa en el siglo XIV.

La enfermedad puede ser mortal si el tratamiento se demora, pero puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando la terapia comienza de manera temprana, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La peste continúa presente de forma natural en algunas zonas de Siberia y el Lejano Oriente ruso, aunque las infecciones humanas son poco frecuentes. Antes del caso sospechoso de Irkutsk, el último caso humano registrado en Rusia se produjo en 2016, cuando un niño de 10 años de la república de Altái contrajo peste después de ayudar a faenar una marmota.

La posibilidad de una peste neumónica resulta especialmente relevante porque, a diferencia de otras formas de la enfermedad, puede transmitirse directamente entre personas. Sin embargo, por el momento no hay pruebas que confirmen que Shipilova haya contraído peste.

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¿Hay otras personas infectadas?

No se confirmó ningún caso secundario de peste.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que todas las personas que habían estado en contacto con Shipilova se encontraban bajo supervisión médica.

Rospotrebnadzor aportó información adicional sobre los análisis realizados a esos contactos. Según Associated Press, dos personas dieron positivo para un virus que provoca el resfrío común y otras dos para Covid-19. El resto de las personas examinadas obtuvo resultados negativos.

No se informó ningún resultado positivo para Yersinia pestis entre los contactos.

Al menos 197 personas que pudieron haber tenido contacto con la trabajadora quedaron aisladas o bajo vigilancia médica. (Jorge Ramirez Portela)

Interfax señaló también que, durante los diez días anteriores, no se habían registrado consultas por enfermedades infecciosas entre los empleados del instituto especializado en peste.

¿Por qué el hospital fue puesto en cuarentena?

El hospital de Shelekhov donde murió Shipilova fue puesto en cuarentena como medida preventiva.

El alcalde de Shelekhov, Maxim Modin, informó que el hospital había sido puesto en cuarentena y que había dejado de admitir y dar de alta pacientes, mientras su laboratorio suspendía los análisis de rutina.

El servicio ambulatorio del hospital, sin embargo, continuó funcionando con normalidad.

Según The Guardian, citando a Radio Free Europe/Radio Liberty, varios hospitales de Irkutsk también habían adoptado medidas de cuarentena. Medios locales mencionaron además restricciones en otros hospitales y al menos una maternidad.

El alcance y la duración exactos de esas medidas no fueron confirmados de manera independiente por todos los medios que informaron sobre el caso.

¿Qué medidas preventivas adoptaron las autoridades?

Las autoridades han implementado una serie de medidas preventivas, aunque insisten en que no se confirmó ningún caso de peste.

Además, las personas que tuvieron contacto con Shipilova fueron puestas bajo observación médica, mientras que algunas áreas del hospital donde murió fueron aisladas.

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El hospital de Shelekhov también quedó en cuarentena.

Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor y principal responsable sanitaria de Rusia, viajó a Irkutsk y se reunió con Kobzev y otros funcionarios durante una reunión de emergencia de la comisión sanitaria y antiepidémica regional.

Kobzev describió el caso como una sospecha de “infección particularmente peligrosa”, sin identificar la enfermedad. Más tarde escribió en Telegram: “Todas las personas identificadas como contactos fueron puestas bajo observación médica. A día de hoy, ninguna presenta signos de enfermedad y los análisis de laboratorio dieron resultados negativos”.

En esa declaración, Kobzev no hizo referencia a las versiones sobre la muerte de una trabajadora del laboratorio.

Rospotrebnadzor informó que estaba aplicando un “conjunto completo de medidas antiepidémicas”. La agencia también sostuvo que no había pruebas de que la enfermedad de Shipilova hubiera sido causada por un patógeno con el que trabajaba y que su investigación no había detectado incidentes relacionados con microorganismos patógenos en el instituto.

En la Planta de Aluminio de Irkutsk, en Shelekhov, se exigió a los empleados utilizar mascarillas como medida preventiva. Su director, Artyom Fominykh, pidió calma y afirmó: “Más vale prevenir que lamentar”.

The Guardian también informó que varias actividades públicas en Irkutsk fueron canceladas durante el fin de semana.

Kobzev describió la situación sanitaria en la región como estable, mientras las autoridades continúan vigilando a las personas que estuvieron en contacto con Shipilova. Las medidas son presentadas como preventivas mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

¿Cómo respondió Estados Unidos?

La administración de Donald Trump sigue de cerca los informes sobre la muerte de Shipilova y las medidas de cuarentena adoptadas en Siberia. Funcionarios estadounidenses no señalaron que la situación represente actualmente una amenaza significativa para la población de Estados Unidos.

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Cuatro funcionarios dijeron al diario que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Estado, la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica y otras agencias trabajan para reunir más información sobre el caso.

“Lo estamos observando y siguiendo de cerca”, dijo el secretario de Estado, Marco, Rubio ​a los periodistas antes de partir hacia Europa. “No creo ‌que sea motivo de alarma, pero sí ​de atención y de ​mantenerlo bajo vigilancia”.

Marco Rubio habló sobre la sospechosa muerte en un laboratorio en Rusia. (Brendan Smialowski)

“Obviamente, ‌los viajes entre Estados Unidos y Rusia ⁠son muy limitados”, señaló. “Pero, como ocurre con ⁠cualquier otra cosa, cuando algo así se filtra, se propaga rápidamente”.

El Departamento de Estado pidió a las autoridades rusas que compartan información precisa de manera rápida y transparente. Funcionarios estadounidenses señalaron que todavía no pueden evaluar plenamente el riesgo potencial hasta que se conozcan más detalles y se confirme la causa de la muerte.

Las redes estadounidenses de respuesta de laboratorio y los servicios médicos de emergencia estarían preparados para responder si se detectara un caso de peste neumónica en Estados Unidos.

Si Rusia confirma que la muerte de Shipilova fue causada por peste neumónica, el caso debería ser comunicado a la Organización Mundial de la Salud, aunque la confirmación podría demorar mientras se analizan muestras de laboratorio y tejidos en busca de Yersinia pestis.