Un hombre de 52 años resultó herido tras ser agredido por dos individuos mientras verificaba su vehículo, que presentó desperfectos mecánicos en la mañana del jueves, en la avenida José Severo Quiñones en Carolina.

Según la información preliminar de la Policía, el perjudicado transitaba por el lugar a bordo de un Toyota RAV4 verde, del año 2003, cuando tuvo que detenerse para verificar el automóvil.

Mientras inspeccionaba el vehículo, dos hombres se acercaron y, en circunstancias que permanecen bajo investigación, uno de ellos presuntamente lo golpeó con un palo de madera en diferentes partes del cuerpo, mientras que el segundo lo agredió con un arma de fuego en el hombro izquierdo.

Tras el ataque, ambos individuos abandonaron la escena en un vehículo color negro.

El perjudicado fue transportado en un vehículo privado a un hospital del área, donde recibió asistencia médica. Su condición de salud fue descrita como estable.