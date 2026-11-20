Un maestro de baile de una escuela pública en Barranquitas se encuentra bajo investigación y fue removido de sus funciones como medida cautelar, tras recibir señalamientos por presunta “conducta impropia”, confirmó el Departamento de Educación (DE).

En declaraciones escritas, la agencia confirmó que la investigación permitirá determinar si corresponde imponer alguna medida disciplinaria contra el educador a nivel administrativo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre los señalamientos ni el nombre donde labora el maestro.

“Ante las alegaciones sobre una conducta impropia por parte de un maestro de baile de una escuela en Barranquitas, la dirección escolar y la Oficina Regional Educativa (ORE) de Caguas actuaron de inmediato para atender la situación, iniciar la investigación correspondiente y determinar las responsabilidades que procedan a nivel administrativo”, precisó.

Como medida cautelar, explicó la dependencia gubernamental, “el profesor fue removido de sus funciones mientras culmina el proceso investigativo”.

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“Por tratarse de estudiantes menores de edad y de una investigación en curso, no emitiremos comentarios adicionales. La seguridad, el bienestar y la protección de nuestras estudiantes constituyen nuestra máxima prioridad”, puntualizó la agencia a El Nuevo Día.

¿Cuáles son las alegaciones?

El Nuevo Día supo que los señalamientos son contra un maestro de la Escuela Especializada en Bellas Artes y Deportes Superior Luis Muñoz Marín, en Barranquitas.

Fuentes de este medio indicaron que el incidente habría ocurrido dentro de una guagua escolar, mientras el grupo de estudiantes regresaba de una actividad de deportes. Según la información, el docente presuntamente habría bailado reguetón (perreo) con una estudiante.

Precisamente, el periodista investigativo José Carlos Sánchez Cintrón, del programa Rayos X, que transmite Telemundo, reveló en sus redes sociales que, “según varias fuentes, el maestro habría sido captado en video”.