El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., dijo este viernes que el magnate estadounidense Elon Musk baraja la posibilidad de adquirir una o dos islas en el país para establecer bases de lanzamiento de cohetes de su empresa aeroespacial SpaceX.

“Estamos tratando de aprovechar nuestra ubicación geográfica para entrar en este negocio, ahora esperamos que Elon Musk acepte la propuesta”, expresó en rueda de prensa el dirigente filipino, quien confirmó que su Gobierno ya mantiene conversaciones con SpaceX al respecto.

Marcos Jr. destacó que la posición estratégica del archipiélago, en el borde occidental del Pacífico y favorecida por la rotación terrestre, garantiza además seguridad en las operaciones. “Si llegara a haber un problema, el cohete caería al mar”, subrayó.

“No estamos tratando de ser la NASA ni de enviar a un hombre a la Luna o a Marte, lo que intentamos es entrar en el negocio de los sitios de lanzamiento”, explicó el mandatario, que no ofreció detalles sobre el estado de las negociaciones con el magnate estadounidense.

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Los planes del empresario trascienden apenas unas horas después de que SpaceX rechazara las denuncias por la aparición de escombros en playas del norte de México, tras la explosión de un propulsor de su cohete Starship la semana pasada.

El embajador de Filipinas en Estados Unidos, Jose Manuel Romuáldez, reveló el jueves a la prensa local que Musk visita el país “discretamente y muy a menudo” para analizar terrenos y desarrollar estos proyectos, un interés que calificó como una “gran señal” para la economía nacional.

“El hombre más rico del mundo está realmente muy interesado en Filipinas, le encanta el país”, aseguró Romuáldez, quien afirmó que, tras conversaciones con el empresario, “se puede notar que tiene bastante conocimiento” sobre el archipiélago.