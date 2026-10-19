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Elon Musk promete que regalará una acción de SpaceX a cada niño en Estados Unidos

Sin ofrecer muchos detalles, el magnate informó que la transferencia sería en el 2027

19 de octubre de 2026 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elon Musk hizo el anuncio de las transferencias de las acciones con un mensaje en la plataforma X. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El magnate Elon Musk prometió este lunes que regalará una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño en Estados Unidos el año que viene.

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“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, aseguró en un mensaje en X, y añadió: “Esta será la primera de muchas”.

Musk no dio más detalles sobre la transferencia ni sobre las condiciones del supuesto regalo. Según la última estimación de la Oficina del Censo, hay 72 millones de menores de 18 años en Estados Unidos.

Tras su salida a Bolsa el pasado mes de junio, el hombre más rico del mundo se quedó entre el 42% y el 43% de las acciones de la compañía.

Esta imagen tomada de un vídeo de la NASA muestra la cápsula de SpaceX que transporta a los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore antes de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional.La nave tiene como objetivo amerizar frente a la costa de Florida por la tarde, siempre que el clima lo permita.Wilmore y Williams pasaron rápidamente de ser invitados a ser miembros de la tripulación del puesto orbital, realizando experimentos, reparando equipos y saliendo incluso a caminatas espaciales juntos.
1 / 8 | Operativo espacial: astronautas varados en el espacio comienzan su travesía de regreso a Tierra. Esta imagen tomada de un vídeo de la NASA muestra la cápsula de SpaceX que transporta a los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore antes de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional. - The Associated Press

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ya anunció el pasado mes de julio que ella y su marido donarían una de sus acciones de SpaceX a cada uno de más de dos millones de menores a través de las cuentas Trump.

A diferencia de la propuesta de Musk, la de Shotwell iba dedicada específicamente a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a aquellos que viven cerca de su casa en el centro de Texas.

El pasado viernes, los títulos de la compañía cerraron en $146.03. Si mantuvieran esa cotización en el momento de la transferencia, se consolidaría una operación valorada en más de $10,500 millones de dólares.

Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes se encontraban varados en el espacio acuatizaron sanos y salvos en la tarde del martes, culminando una larga misión que comenzó con un fallido vuelo de prueba de Boeing hace más de nueve meses.Ambos astronautas iban acompañados de otros dos miembros que conformaban el "Crew 9" de SpaceX, Nick Hague, de la NASA, y el cosmonauta ruso Alexander Gorbunov.Empleados de la NASA en el Johnson Space Center de Houston celebran la llegada de los cuatro astronautas que acuatizaron en la costa de Florida.
1 / 7 | Cápsula de SpaceX acuatiza con los dos astronautas que se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes se encontraban varados en el espacio acuatizaron sanos y salvos en la tarde del martes, culminando una larga misión que comenzó con un fallido vuelo de prueba de Boeing hace más de nueve meses. - The Associated Press

Esta no es la primera vez que Musk promete regalos. Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, anunció que entregaría un millón de dólares diario a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris que firmaran una declaración a favor de “la libertad de expresión y el derecho a portar armas”.

Está previsto que este martes SpaceX publique sus últimos resultados financieros trimestrales.

En sus primeras cuentas, presentadas en agosto, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) reportó una pérdida neta de $5,488 millones en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

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Elon MuskBreaking NewsSpaceX
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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