La compañía SpaceX expresó el jueves dudas de que los desechos que, según las autoridades mexicanas, llegaron esta semana a las aguas del norteño estado de Tamaulipas formen parte de sus operaciones.

La empresa del magnate Elon Musk afirmó en un mensaje en su cuenta de X que unos socios de la compañía les informaron que los pocos restos localizados en una playa de México “no están claramente relacionados con las operaciones de SpaceX”.

Pese a ello, SpaceX dijo que está en contacto con el gobierno mexicano y dispuesto a enviar apoyo a México si lo requiere.

Así reaccionó SpaceX a la información que dio a conocer el pasado martes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) que indicó en un mensaje de la red social que funcionarios de esa dependencia se encontraban en Playa Bagdad, en el estado norteño de Tamaulipas, “para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas”.

PUBLICIDAD

Profepa expresó que pediría a la empresa “que se haga responsable” de los desechos.

La información sobre los supuestos desechos espaciales en aguas mexicanas surgió luego de la explosión que sufrió el pasado viernes el propulsor de primera etapa de la nave Starship que entró en órbita en su prueba más audaz hasta ahora. SpaceX logró el sábado recuperar con éxito la parte superior de su enorme cohete por primera vez, tras un vuelo de 22 horas y media.

Ante las imágenes que han circulado en las redes sociales sobre presuntos restos de basura espacial que estarían llegando a las costas de Tamaulipas, frente a Texas, SpaceX señaló que la mayoría de las publicaciones son “intencionalmente engañosas”.

Asimismo, la empresa espacial informó que las pruebas independientes realizadas a los materiales dentro de Starship y el propulsor Super Heavy confirman que “no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos”.

A mediados del año pasado, el gobierno mexicano reclamó a SpaceX por la basura espacial que llegó a varios puntos de las costas de Tamaulipas y anunció el inicio de un proceso por los posibles daños ambientales.