Causa para arresto contra hombre imputado de agresión sexual contra una menor
Los hechos que se le imputan a Kristopher Ramos Padilla ocurrieron el 28 de agosto en Caguas
19 de noviembre de 2026 - 7:41 PM
19 de noviembre de 2026 - 7:41 PM
El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una menor de 17 años en hechos registrados el 28 de agosto en Caguas.
El Departamento de Justicia explicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Sharlene Sánchez, de la Fiscalía de Caguas, formuló el cargo contra Kristopher Ramos Padilla, de 35 años.
Tras analizar la prueba, Capó Hernández encontró causa para arresto y fijó una fianza de $5,000 que el imputado prestó, por lo que permanecerá libre y bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, pautada para el 1 de diciembre.
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