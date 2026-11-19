El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una menor de 17 años en hechos registrados el 28 de agosto en Caguas.

El Departamento de Justicia explicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Sharlene Sánchez, de la Fiscalía de Caguas, formuló el cargo contra Kristopher Ramos Padilla, de 35 años.