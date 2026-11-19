Lo que debes saber sobre Crowley, la empresa que podría suplir gas natural para generación de energía
La gobernadora Jenniffer González anunció el jueves que están cerca de trazar un acuerdo con el naviero
19 de noviembre de 2026 - 5:27 PM
19 de noviembre de 2026 - 5:27 PM
La gobernadora Jenniffer González anunció el jueves que están cerca de trazar un acuerdo con la compañía Crowley Maritime Corporation como nuevo proveedor de gas natural tras los problemas de transporte y entrega de la empresa New Fortress Energy.
Según su página web, Crowley es una empresa privada, de propiedad y gestión estadounidense, dedicada a ofrecer soluciones en los sectores marítimo, energético y logístico.
Aquí algunos puntos para conocer sobre este nuevo jugador en el complicado tablero energético de Puerto Rico:
El periodista Manuel Guillama Capella Colaboró en esta historia.
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