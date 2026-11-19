La gobernadora Jenniffer González anunció el jueves que están cerca de trazar un acuerdo con la compañía Crowley Maritime Corporation como nuevo proveedor de gas natural tras los problemas de transporte y entrega de la empresa New Fortress Energy.

Según su página web, Crowley es una empresa privada, de propiedad y gestión estadounidense, dedicada a ofrecer soluciones en los sectores marítimo, energético y logístico.

Aquí algunos puntos para conocer sobre este nuevo jugador en el complicado tablero energético de Puerto Rico:

La compañía opera en Puerto Rico desde 1954, inicialmente a través de Trailer Marine Transport, trabajando operaciones de carga mecanizada y transporte conectando la isla con Florida. En 1971, Crowley asumió Crowley asume de manera directa el control e integración de sus servicios en la ruta comercial desde Miami.

Crowley es actualmente el distribuidor marítimo del gas natural que se entrega en el terminal de Peñuelas bajo el contrato de suplido de Naturgy, para utilizarse en la cogeneradora EcoEléctrica y la central Costa Sur.

La compañía transporta comestibles, mercancías de grandes almacenes, materiales de construcción, automóviles y más. La empresa también ha trasladado al territorio continental estadounidense alimentos, productos farmacéuticos, ron y otros bienes de consumo elaborados por los habitantes de Puerto Rico. En 2004, Crowley aseguraba transportar casi el 40% de toda la carga que llegaba a Puerto Rico desde la costa este de los Estados Unidos, además de transportar hacia el territorio continental aproximadamente la mitad de todos los productos fabricados en Puerto Rico.

La empresa se ha especializado en operaciones en alta mar y cuenta con una flota especializada que incluye remolcadores con sistemas de posicionamiento dinámico y gran capacidad de tracción a punto fijo (bollard pull), así como barcazas de cubierta plana con gran resistencia estructural.

Por varias décadas se han dedicado a proyectos de extracción de petróleo y gas en aguas profundas. “Para facilitar la exploración y extracción de petróleo y gas, el grupo de servicios en alta mar de Crowley lleva a cabo habitualmente tareas de transporte y proyectos de ingeniería en el sector upstream , incluso en algunos de los entornos más hostiles del planeta”, asegura la empresa en su página web.

, incluso en algunos de los entornos más hostiles del planeta”, asegura la empresa en su página web. Crowley asegura contar con más de 130 años de trayectoria en el ámbito marítimo destaca entre sus servicios el diseño, la gestión de la construcción y la operación de buques, servicios de asistencia portuaria y escolta de buques cisterna, instalaciones para el sector energético en alta mar, gestión de proyectos, y la operación y gestión de buques cisterna para petróleo y buques de carga a nivel global.

La compañía le ha ofrecido servicios a empresas como Furie, Anadarko Petroleum, Royal Dutch Shell, Chevron, Heerema Group, Parker Drilling, ENI, Doyon Drilling y Worley Parsons en sus proyectos tanto en zonas cercanas a la costa como en alta mar.

En los pasados años, la empresa se ha enfocado en aumentar su cartera de soluciones energéticas integrales, con un enfoque en alternativas sostenibles y resilientes.

Sus servicios también cuentan más de 300 embarcaciones operadas por Crowley, instalaciones de almacenamiento a granel, flotas de camiones dedicadas y centros de almacenamiento en todo el mundo.

Una de sus crecientes áreas de interés ha sido el trabajo con el suplido de energía a comunidades costeras, según se puede leer en su página: “Las comunidades costeras e insulares se enfrentan a una creciente demanda energética y a una mayor presión sobre sus infraestructuras existentes. La transición energética ya no es algo abstracto; está determinando cómo se abastecen de energía las regiones, cómo operan las empresas y con qué rapidez pueden recuperarse las comunidades cuando sus sistemas se ven sometidos a situaciones de estrés”.

La empresa ofrece servicios especializados a organismos gubernamentales de Estados Unidos como la Agencia de Logística de Defensa (Defense Logistics Agency), entre otros.