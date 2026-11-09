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España pide investigar los mas de mil videos de abuso sexual infantil detectados en TikTok

El Gobierno español se está planteando paralizar los servicios de la plataforma en su país, si se ve “oportuno”

9 de noviembre de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fundación sin fines de lucro Maldita.es denunció la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil. (Ashley Landis)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno de España ha pedido a la Fiscalía que “actúe”, tras conocer los datos de la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es que señala haber detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20,000 perfiles de potenciales pedófilos.

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El Ministerio de Juventud e Infancia informó este lunes de que el Gobierno español se está planteando paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve “oportuno”.

Este Ministerio remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado ante “la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material”.

Maldita.es es una fundación española sin fines de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas.

En su tercera investigación sobre la supuesta “inacción” de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denuncia que su buscador es “una herramienta sin filtros para un pedófilo” porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

En total, los investigadores asegura haber detectado más de 20,000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7,000 operan en español.

También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2,000 miembros que busca contenido de bebés

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España “para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma”.

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es “son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo”.

Considera que ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión, y apunta a que podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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