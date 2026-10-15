Incautan robot que manoseó a una adolescente de 16 años: investigan quién lo controlaba

Las autoridades de Alemania abrieron una investigación por posible acoso sexual luego de que un robot controlado por dos jóvenes tocara los glúteos de una adolescente de 16 años e hiciera movimientos pélvicos hacia ella, informó la Policía.

Agentes de la ciudad de Colonia, en el oeste del país, respondieron al incidente ocurrido durante la noche del sábado al domingo. Según las autoridades, el presunto dueño del robot, de 16 años, y un acompañante de 19 años habrían grabado la presunta agresión.

También se informó que transmitieron el incidente por internet y lo comentaron mientras ocurría.

El portavoz de la Policía de Colonia, Christoph Bermel, indicó que los dos jóvenes no han sido acusados formalmente, pero son considerados sospechosos. Los investigadores examinan si los movimientos del robot estaban programados de antemano o si eran controlados en tiempo real.

Bermel señaló que la Policía no estaba familiarizada con este tipo de incidente.

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“Hasta ahora, no teníamos conocimiento de este fenómeno”, dijo Bermel a The Associated Press, al describir la situación como “un terreno nuevo para nosotros”.

Los equipos de emergencia enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el maletero de un vehículo, informó la Policía de Colonia en un comunicado el lunes. Las autoridades incautaron el robot y los teléfonos móviles de los dos jóvenes.

La Policía de Colonia, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tendido en el suelo.

El robot, de unos 120 centímetros (aproximadamente 3 pies y 11 pulgadas) de altura, vestía una camiseta blanca sin mangas y pantalones deportivos negros. También llevaba una cadena dorada, gafas de sol y lo que parece ser un bigote falso.

En internet circularon videos que muestran a dos jóvenes acompañando al robot hacia un grupo de mujeres en una calle concurrida durante la noche. En las imágenes, el robot choca con una de ellas y abraza a otras.

Uno de los jóvenes le grita repetidamente al robot y lo hala hacia atrás después de que este hace gestos sexuales, lo que provoca risas entre algunas personas presentes.

En una publicación en Facebook el martes, la Policía criticó los comentarios inapropiados y advirtió que compartir este tipo de incidentes o hacer bromas al respecto puede agravar el impacto en las víctimas.

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