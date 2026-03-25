Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melania Trump presenta a robot humanoide en cumbre sobre educación y tecnología

Acompañó a la Primera Dama a su llegada a la Sala Este de la Casa Blanca

25 de marzo de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama Melania Trump llega, acompañada de un robot, para asistir a la "Cumbre de la Coalición Global Fomentando Juntos el Futuro", con otras primeras esposas, en la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La primera dama, Melania Trump, suele acaparar la atención de cualquier sala en la que entra, pero el miércoles todas las miradas -y las cámaras- estaban puestas en su acompañante humanoide.

El humanoide acompañó a la Primera Dama a su llegada a la Sala Este de la Casa Blanca para la última jornada de una cumbre que había convocado con homólogos de todo el mundo a través de su iniciativa mundial Fomentemos Juntos el Futuro. El grupo ha estado debatiendo formas de empoderar a los niños mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Acompañada por un robot, la primera dama Melania Trump llega a la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington, para asistir a la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
Acompañada por un robot, la primera dama Melania Trump llega a la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington, para asistir a la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente uno junto al otro por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de la entrada a la Sala Este mientras el robot recorría la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

Se tomó un momento para escrutar al público antes de hablar.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición mundial Fostering the Future Together”, dijo.

“Soy la Figura 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América, continuaba. “Estoy agradecido de formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

“Bienvenido”, dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. El robot dio las gracias a todos y volvió sobre sus pasos por la alfombra roja.

La primera dama Melania Trump llega, acompañada por un robot, a la Cumbre de la Coalición Global "Construyendo el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas, en la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington. De izquierda a derecha: la Dra. Fatima Maada Bio, de Sierra Leona; Martha Nawrocka, de Polonia; Brigitte Macron, de Francia; Melania Trump; Su Alteza Real Lalla Hasnaa, de Marruecos; y Su Alteza la Jequesa Alyazia bint Saif Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
La primera dama Melania Trump llega, acompañada por un robot, a la Cumbre de la Coalición Global "Construyendo el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas, en la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington. De izquierda a derecha: la Dra. Fatima Maada Bio, de Sierra Leona; Martha Nawrocka, de Polonia; Brigitte Macron, de Francia; Melania Trump; Su Alteza Real Lalla Hasnaa, de Marruecos; y Su Alteza la Jequesa Alyazia bint Saif Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

La empresa emergente de robótica Figure AI, con sede en Sunnyvale (California), presentó Figure 03 en octubre de 2025 como su robot humanoide de tercera generación para que las personas lo utilicen en casa como ayuda en tareas domésticas como la colada, la limpieza y el lavado de platos, según su sitio web y la documentación de la empresa.

Brett Adcock, Consejero Delegado, declaró en las redes sociales que estaba “orgulloso de ver a F.03 hacer historia como el primer robot humanoide en la Casa Blanca”.

La startup compite con otras, como Boston Dynamics y Tesla de Elon Musk, así como con varias empresas chinas, en la construcción de robots con aspecto humano que hacen algunas de las cosas que hacen las personas.

Tags
Breaking NewsMelania TrumpCasa BlancaEducación
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: