Melania Trump presenta a robot humanoide en cumbre sobre educación y tecnología

Washington- La primera dama, Melania Trump, suele acaparar la atención de cualquier sala en la que entra, pero el miércoles todas las miradas -y las cámaras- estaban puestas en su acompañante humanoide.

El humanoide acompañó a la Primera Dama a su llegada a la Sala Este de la Casa Blanca para la última jornada de una cumbre que había convocado con homólogos de todo el mundo a través de su iniciativa mundial Fomentemos Juntos el Futuro. El grupo ha estado debatiendo formas de empoderar a los niños mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Acompañada por un robot, la primera dama Melania Trump llega a la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington, para asistir a la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente uno junto al otro por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de la entrada a la Sala Este mientras el robot recorría la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

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Se tomó un momento para escrutar al público antes de hablar.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición mundial Fostering the Future Together”, dijo.

“Soy la Figura 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América”, continuaba. “Estoy agradecido de formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación”.

“Bienvenido”, dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. El robot dio las gracias a todos y volvió sobre sus pasos por la alfombra roja.

La primera dama Melania Trump llega, acompañada por un robot, a la Cumbre de la Coalición Global "Construyendo el Futuro Juntos", junto con otras primeras damas, en la Casa Blanca, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Washington. De izquierda a derecha: la Dra. Fatima Maada Bio, de Sierra Leona; Martha Nawrocka, de Polonia; Brigitte Macron, de Francia; Melania Trump; Su Alteza Real Lalla Hasnaa, de Marruecos; y Su Alteza la Jequesa Alyazia bint Saif Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

La empresa emergente de robótica Figure AI, con sede en Sunnyvale (California), presentó Figure 03 en octubre de 2025 como su robot humanoide de tercera generación para que las personas lo utilicen en casa como ayuda en tareas domésticas como la colada, la limpieza y el lavado de platos, según su sitio web y la documentación de la empresa.

Brett Adcock, Consejero Delegado, declaró en las redes sociales que estaba “orgulloso de ver a F.03 hacer historia como el primer robot humanoide en la Casa Blanca”.