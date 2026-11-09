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Se vuelca un camión de transporte de concreto en Yabucoa

La Policía indicó que la situación ha causado congestión vehicular en la PR-901

9 de noviembre de 2026 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente fue reportado a eso de las 7:29 a.m., en el kilómetro 4.5 de la carretera PR-901, en Yabucoa. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un camión se volcó en un accidente que investiga la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Humacao.

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El incidente fue reportado a eso de las 7:29 a.m., en el kilómetro 4.5 de la PR-901, cerca de establecimiento La Rumba Bar & Restaurant.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Uniformada detalló que se trataba de un camión que transporta concreto volcado a orillas de la vía. Agregó que en el accidente “no se reportaron personas heridas”.

Aunque quedó fuera de la carretera, a “consecuencia del accidente, se ha generado congestión vehicular en el área”.

“Se recomienda a los conductores ejercer precaución mientras las autoridades atienden la situación”, apuntó el informe policíaco.

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Policía de Puerto RicoYabucoaBreaking NewsAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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