Se vuelca un camión de transporte de concreto en Yabucoa
La Policía indicó que la situación ha causado congestión vehicular en la PR-901
9 de noviembre de 2026 - 8:54 AM
9 de noviembre de 2026 - 8:54 AM
Un camión se volcó en un accidente que investiga la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Humacao.
El incidente fue reportado a eso de las 7:29 a.m., en el kilómetro 4.5 de la PR-901, cerca de establecimiento La Rumba Bar & Restaurant.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
La Uniformada detalló que se trataba de un camión que transporta concreto volcado a orillas de la vía. Agregó que en el accidente “no se reportaron personas heridas”.
Aunque quedó fuera de la carretera, a “consecuencia del accidente, se ha generado congestión vehicular en el área”.
“Se recomienda a los conductores ejercer precaución mientras las autoridades atienden la situación”, apuntó el informe policíaco.
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