Se vuelca un camión de transporte de concreto en Yabucoa

Un camión se volcó en un accidente que investiga la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Humacao.

El incidente fue reportado a eso de las 7:29 a.m., en el kilómetro 4.5 de la PR-901, cerca de establecimiento La Rumba Bar & Restaurant.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Uniformada detalló que se trataba de un camión que transporta concreto volcado a orillas de la vía. Agregó que en el accidente “no se reportaron personas heridas”.

Aunque quedó fuera de la carretera, a “consecuencia del accidente, se ha generado congestión vehicular en el área”.