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prima:El acoso concebido por plataformas digitales

Opciones como autoplay, scroll infinito y el sistema altamente personalizado de recomendaciones pueden generar riesgos de comportamiento compulsivo, según la Comisión Europea, destaca Francisco San Miguel

15 de octubre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El debate internacional está cambiando de preguntarnos solamente “¿qué están viendo nuestros niños?” a preguntarnos también “¿qué está haciendo la tecnología para conseguir que continúen mirando?”, afirma Francisco San Miguel (Shutterstock)

Por años, la conversación sobre los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes se concentró principalmente en el contenido: “cyberbullying”, violencia, pornografía, desinformación o contacto con desconocidos. Sin embargo, en 2026 se está produciendo un cambio trascendental. Tribunales y gobiernos comienzan a preguntarse si el problema puede encontrarse también en el propio diseño de las plataformas digitales y en los mecanismos utilizados para mantener nuestra atención.

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Francisco San Miguel

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El autor es profesor e investigador en temas de acoso escolar y seguridad digital para menores de edad.
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