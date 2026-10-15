Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El acoso concebido por plataformas digitales
Opciones como autoplay, scroll infinito y el sistema altamente personalizado de recomendaciones pueden generar riesgos de comportamiento compulsivo, según la Comisión Europea, destaca Francisco San Miguel
15 de octubre de 2026 - 10:00 PM
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