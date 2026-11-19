La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) remitió este jueves a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la certificación y recomendación del desembolso de $66 millones para el pago de la Carrera Magisterial que se adeuda a los maestros y maestras desde 2018, anunció la gobernadora Jenniffer González.

La recomendación se dio tras completar una auditoría sobre la deuda, que la OGP condujo a base de la información que el Departamento de Educación proveyó sobre sus empleados que cursaron grados de educación superior (maestría o doctorado) y sometieron sus documentos como parte de la Carrera Magisterial sin el prometido ajuste salarial.

“Nosotros identificamos más de $90 millones para ponerle fin a esta deuda que lleva tantos años. Y, como parte de ese esfuerzo, pues, Educación tenía que someter a la OGP, pues, ciertamente, unas auditorías, la información, porque estamos hablando de deudas viejas, de cuánto tiempo esas personas sometieron la documentación, a quiénes se les debía, las personas que ya se retiraron, porque muchas de ellas ya no están”, explicó la primera ejecutiva, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Los restantes $24 millones corresponden a pagos de la Carrera Magisterial previos a la quiebra de Puerto Rico, cuya auditoría no se ha terminado.

“No había necesidad de hacer esperar ya a este grupo de maestros que ya se tenía esa información”, consideró la gobernadora.

Para el desembolso, queda aún la evaluación de la JSF, a la que se le había notificado de la auditoría que se realiza en la OGP, indicó González.

“Estamos listos para desembolsar, una vez la Junta revise los números, audite y haga las preguntas correspondientes, estos $66 millones, que es mucho más del 66% de la deuda. Obviamente, lo que faltaría es lo de previo a la quiebra, que es la deuda más antigua, que son datos que todavía Educación está entregando para que OGP lo siga auditando. ¿Cuándo puede estar eso listo? Se está trabajando con celeridad porque queremos cerrar esa ventana”, sostuvo.