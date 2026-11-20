Bukele dice que sus tropas le están dando una “lección” a las pandillas en Haití
El presidente salvadoreño envió unos 2,000 militares a la devastada nación caribeña
20 de noviembre de 2026 - 6:33 AM
20 de noviembre de 2026 - 6:33 AM
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo la noche del jueves que las tropas que desplegó en Haití le están dando una “lección” a las pandillas de ese país.
Bukele envió un contingente de unos 2,000 militares a la devastada nación caribeña para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que, según el mandatario, fueron “secuestrados” a finales de octubre.
“Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá”, dijo Bukele ante seguidores tras inscribir su candidatura para un tercer mandato.
El gobernante derechista es ampliamente popular por su guerra contra las pandillas salvadoreñas, que redujo drásticamente la violencia, pero que según expertos de la ONU derivó en crímenes contra la humanidad.
Durante el despliegue en Haití, las fuerzas salvadoreñas participaron en ataques que destruyeron centros de operaciones de dos pandillas.
Asimismo, resguardan el principal estadio de fútbol del país, cuyo control retomó la policía local tras dos años bajo dominio de pandilleros.
Esas operaciones suponen un giro en el objetivo original de la misión, que podría ampliar la presencia salvadoreña en el país, según expertos.
Los militares secuestrados pertenecen a una fuerza multinacional avalada por la ONU.
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