1 / 13 Rostros de esperanza haitiana: conoce la misión puertorriqueña de la Fundación Kanarí en una escuela al norte del vecino país

Cincuenta años después de enamorarse de las montañas haitianas, el psiquiatra Alan del Castillo Hime volvió a Haití en 2023, año el que conoce la Escuela San Ignacio de Oyola en la comunidad de Kanarí, al noreste de Haití.

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