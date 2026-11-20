Las fuerzas armadas de Haití lanzaron una enérgica operación el jueves para desalojar a poderosas pandillas atrincheradas desde hace tiempo en un corredor clave que conecta la capital del país con sus regiones occidental y meridional.

Es la primera operación significativa en los cinco años transcurridos desde que pandillas violentas tomaron el control del barrio de Martissant, ubicado en el extremo occidental de Puerto Príncipe.

La Policía Nacional de Haití publicó un video en la red social X en el que indicó que al menos 34 presuntos pandilleros murieron en Martissant, en un enfrentamiento con agentes que trabajaban con una fuerza integrada por miembros de Vectus Global. Esta es una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, ex SEAL de la Armada de Estados Unidos y fundador de Blackwater.

Medios locales informaron de intensos tiroteos y drones explosivos en la zona, mientras la policía de Haití difundía un video de vehículos blindados que avanzaban estruendosamente por la comunidad.

PUBLICIDAD

Martissant se encuentra a lo largo de la Ruta 2, la carretera principal que sale de Puerto Príncipe hacia importantes ciudades del oeste y del sur. Miles de personas atravesaban Martissant a diario antes de que las pandillas tomaran el control del área hace más de cinco años, lo que trastocó la economía del país al impedir que los bienes entraran o salieran de la capital. Desde entonces, las pandillas han cobrado peajes o han abierto fuego al azar contra autos o autobuses que se atreven a cruzar.

Desde que las pandillas se apoderaron por completo de Martissant, trabajadores humanitarios y civiles haitianos se han visto obligados a buscar transporte alternativo o a usar caminos rurales secundarios.

Las fuerzas se enfrentan a poderosas pandillas

La lucha por el control de Martissant comenzó en junio de 2021, cuando pandillas de Grand-Ravine y Village-de-Dieu atacaron a la pandilla Ti-Bois. Hombres armados incendiaron viviendas, mataron familias, destruyeron negocios y tomaron el control de la comisaría de Martissant.

Los enfrentamientos obligaron a cuando menos 19,000 personas a huir de sus hogares y afectaron a unas 800,000 en total, según un informe de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) de julio de 2022.

Hace varios años, las pandillas que operaban entre Tabarre y Carrefour exigían unos $380 a quienes transitaban por Martissant, de acuerdo con un informe de la ONU de 2023.

El año pasado, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Haití señaló que, desde que cayó Martissant, cientos de instituciones públicas y privadas fueron reubicadas y más de un millón de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares.

PUBLICIDAD

Mientras continúan los combates en Martissant, una fuerza antipandillas respaldada por la ONU también ha logrado avances recientes contra las bandas, en un intento no sólo de desplazarlas, sino de impedir su regreso.

“Las operaciones están entrando en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de pandillas, desmantelar más bastiones y extender el control sobre áreas estratégicas”, escribió la fuerza el jueves en X.

Indicó que trabaja en lugares como Tabarre, en Puerto Príncipe, y en la región de Artibonite en el centro del país, que ha sido objeto de repetidos ataques violentos por parte de hombres armados.

Señaló que ha recibido disparos mientras avanza por la Ruta 5, “retirando obstáculos establecidos por las pandillas para aislar comunidades y controlar rutas clave”.

Dijo que también despejó y aseguró una iglesia y una escuela que las pandillas controlaban al norte de Gros-Morne.

“Se trata de restablecer la libertad de movimiento, reabrir el acceso a las instituciones públicas y reimplantar la presencia del Estado para comunidades que han soportado años de control de pandillas”, escribió la fuerza el domingo en X.

El Salvador se aboca a combatir las pandillas

Unos 2,500 soldados desplegados por El Salvador el mes pasado también combaten a las pandillas, luego de que cuatro elementos suyos desaparecieran tras un ataque el 18 de octubre en la capital de Haití.

Bajo órdenes del presidente salvadoreño Nayib Bukele, los efectivos han atacado este mes las principales viviendas de dos de los cabecillas pandilleros más poderosos de Haití, Jeff y Lanmò San Jou. Ninguno de los dos murió.

PUBLICIDAD

Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras zonas esta semana en apoyo a Bukele, pero expertos han criticado las operaciones unilaterales de las fuerzas salvadoreñas, y han señalado que el uso de drones explosivos ha dejado un número creciente de víctimas inocentes.

Un pequeño grupo de salvadoreños trabaja por separado con la fuerza antipandillas.

A finales de septiembre, la legislatura de El Salvador aprobó una ley que autoriza la participación de ese grupo en Haití por otros 12 meses, hasta octubre de 2027. La ley fue impulsada por Bukele y aprobada abrumadoramente por el Congreso del país, controlado por el partido de Bukele.

Los enfrentamientos en curso con las pandillas continúan mientras Haití se prepara para llevar a cabo sus primeras elecciones en más de una década. El país no ha tenido presidente desde que Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021.

———