De buscar a cuatro desaparecidos a combatir a las pandillas: ¿qué hacen las tropas de El Salvador en Haití?

Helicópteros con la bandera de El Salvador despegan. En las imágenes que siguen, parte de un complejo queda destruido y varias personas huyen del lugar.

El video lo publicó el martes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien aseguró que sus tropas habían destruido la sede de una de las pandillas más poderosas de Haití y la casa de su líder.

Menos de un mes antes, la misión que llevó a esas tropas a Haití era otra: buscar a cuatro salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. Su paradero sigue sin confirmarse. Desde entonces, más de 2,000 efectivos salvadoreños se han sumado a la lucha contra las pandillas que controlan buena parte de la capital haitiana.

¿Cómo pasó la búsqueda de cuatro desaparecidos a una ofensiva militar y qué papel tienen ahora las tropas de El Salvador en Haití?

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“Promesas cumplidas”: Tropas salvadoreñas destruyen cuartel de una pandilla en Haití Imágenes muestran helicópteros disparando contra la sede de la banda armada 400 Mawozo.

La emboscada que llevó al despliegue salvadoreño

El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños que apoyaban labores de evacuación médica para la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desaparecieron tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

El gobierno haitiano indicó que fueron secuestrados, según The Associated Press (AP).

Bukele exigió a las pandillas que liberaran a los técnicos o entregaran sus cuerpos. De acuerdo con AP, los refuerzos salvadoreños comenzaron a llegar el 22 de octubre y un líder pandillero afirmó posteriormente que los cuatro estaban muertos.

El 2 de noviembre, EFE informó que las tropas salvadoreñas lanzaron su primera gran operación en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe. La ofensiva se dirigió contra Chen Mechan y 400 Mawozo, dos pandillas señaladas por la desaparición de los técnicos.

La Policía Nacional de Haití también anunció que, con ayuda de la GSF, buscaba frenar los secuestros y eliminar los puntos donde las pandillas cobraban por dejar pasar a la gente.

Al día siguiente, la ONU confirmó que había recibido una carta de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y líder de 400 Mawozo, en la que pidió que la comunidad internacional mediara para abrir un diálogo.

Luego, el 10 de noviembre, Bukele difundió el video del ataque que, según él, destruyó la sede de 400 Mawozo y la casa de Joseph. El presidente no indicó cuándo ocurrió el ataque ni si hubo muertos o heridos, de acuerdo con EFE.

¿Quién dirige las operaciones?

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, dice que corresponde al gobierno haitiano dirigir la lucha contra las pandillas. Esta semana, afirmó que el trabajo conjunto de las tropas salvadoreñas, la Policía y las Fuerzas Armadas de Haití y la misión internacional ha ayudado a recuperar terreno.

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El 10 de noviembre, Axios dio a conocer un reclamo de Estados Unidos sobre cómo se coordinan las tropas salvadoreñas con la GSF. El reclamo surgió después de que una pandilla atacara un convoy salvadoreño cerca de la Embajada de Estados Unidos el 31 de octubre.

Según el reporte, recogido por EFE, disparos de militares salvadoreños alcanzaron la embajada. El diplomático estadounidense David Howell pidió al primer ministro que solicitara una pausa en las operaciones salvadoreñas hasta que las tropas coordinaran sus acciones con la fuerza internacional.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, dijo a AP que todavía hay dudas sobre quién da las órdenes a las tropas salvadoreñas, qué reglas deben seguir en combate, qué buscan lograr y cuánto tiempo permanecerán en Haití.

¿Qué riesgos enfrenta la población civil?

Entre el 18 y el 26 de octubre, Médicos Sin Fronteras atendió a 30 personas heridas por disparos o explosiones de drones, publicó AP. Algunas tardaron horas en llegar a los hospitales de la organización por los bloqueos y el peligro de desplazarse por Puerto Príncipe.

Por su parte, Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador que hagan público el acuerdo que permitió la entrada de las tropas. La organización advirtió que las operaciones podrían agravar la violencia y poner en peligro a los civiles, según AP.

¿Qué viene ahora?

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo a EFE que Fils-Aimé viajaría a ese país a mediados de noviembre para hablar sobre el futuro de las tropas. Al 11 de noviembre, seguía sin haber una fecha para su regreso a El Salvador.

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Mientras tanto, Haití intenta celebrar unas elecciones que la violencia de las pandillas ha retrasado. El Consejo Electoral Provisional fijó la primera vuelta para el 18 de julio de 2027 y la segunda para el 4 de octubre de 2027, según AP.