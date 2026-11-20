Motociclista es víctima de “carjacking” mientras esperaba un cambio de luz en Bayamón
En el atraco, fue impactado por otro vehículo
20 de noviembre de 2026 - 7:22 AM
20 de noviembre de 2026 - 7:22 AM
Un motociclista denunció haber sido víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, jueves, en Bayamón, informó la Policía,
El robo a mano armada fue reportado a eso de las 10:00 p.m., en la intersección de la calle Navedo con la avenida Nogal.
Según alegó el querellante, “mientras esperaba el cambio de luz del semáforo a bordo de una motora Taizhou Qianxin, modelo Tank-200, color negro, del año 2023 y tablilla 298084M, un vehículo de color blanco se le acercó por el lado izquierdo e impactó la motora, provocando que cayera al pavimento”.
“Acto seguido, un pasajero se bajó del vehículo y le apuntó al perjudicado con un arma de fuego, por lo que este huyó corriendo del lugar. Posteriormente, el individuo se apropió de la motora”, agregó el informe policíaco.
La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Marcos Tosado, adscrito al Precinto de Bayamón Sur, quien refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación.
Hasta este jueves, la región policíaca de Bayamón había reportado 45 “carjackings” en lo que va de este año; nueve más que los 36 registrados a la misma fecha en el 2025.
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