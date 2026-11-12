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Toman medidas para enfrentar aumento de carjackings en la región de Bayamón

La zona policiaca está integrada por 11 municipios, con un incremento de 10 casos más

12 de noviembre de 2026 - 4:09 PM

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Los meses con mayor cantidad de casos en la región policiaca de Bayamón, hasta el momento, han sido entre mayo, octubre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades toman medidas para enfrentar un aumento en la incidencia de casos de carjackings en la región policiaca de Bayamón.

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Hasta ayer, la Policía investigaba 43 robos de vehículos a mano armada, diez más que los 33 registrados a la misma fecha en el 2025.

La zona de Bayamón es la que más municipios agrupa de entre las las 13 regiones policiacas: Vega Alta, Vega Baja, Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Naranjito, Corozal, Cedro Arriba, Guaynabo, Bayamón y Cataño.

De acuerdo con las estadísticas de la agencia, la región ha registrado una reducción en lo que catalogan como “hurtos”, pero el aumento en los carjackings incluye 13 casos en el municipio de Bayamón, siete en Toa Alta, seis en Dorado y cuatro en Levittown, en Toa Baja.

Los meses con mayor cantidad de casos, hasta el momento, han sido mayo y octubre.

El teniente coronel José Arocho, comandante auxiliar de la región de Bayamón, indicó que hoy, jueves, que sostuvieron una reunión con el Municipio de Bayamón y representantes comunitarios para añadir y/o reconfigurar la ubicación de cámaras de seguridad.

“Esos carretones con cámaras están conectadas al centro de monitoreo de Bayamón”, explicó Arocho. “De igual manera, están conectadas a los vehículos que tienen lectura de tablillas. Cuando un vehículo hurtado, desparecido, robado o envuelto en algún delito entra al área de Bayamón, recibimos una alerta”.

Mientras refuerzan el plan preventivo, Arocho comentó que han identificado varios casos de carjackins realizados en motoras, lo que es investigado en conjunto con las autoridades federales.

No obstante, hasta el momento, de los casos procesados no se desprende que la incidencia responda a una ganga en específico que esté operando en el área, como ocurrió hace unos años en la zona este.

“Hemos estado viendo los distintos aspectos, pero como tal no se identifica alguna organización”, apuntó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el capitán Raúl Negrón.

“Son personas individuales que están cometiendo robos”, añadió. “Hasta los hechos son diferentes”.

Según la Policía, uno de los casos más recientes se reportó el 10 de noviembre, frente al complejo deportivo de la urbanización Riviera, en Bayamón.

Arocho indicó que el ayuntamiento y la seguridad privada del complejo aumentarán la cantidad de cámaras de seguridad en el área.

“Con las cámaras podremos ver y detectar cualquier vehículo con gravamen”, afirmó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingsBayamónCarjackingCIC
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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