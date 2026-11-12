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Renuncia Ángel Jiménez como comisionado del NMEAD

Fuentes de El Nuevo Día atribuyeron la dimisión a diferencias con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer

12 de noviembre de 2026 - 3:33 PM

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Ángel Jiménez Colón, comisionado de Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres, fue nombrado al cargo por la gobernadora Jenniffer González en febrero de 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, renunció al cargo efectivo el 30 de noviembre.

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“Lleva tiempo que se quiere ir y la razón es (Arthur) Garffer (secretario del Departamento de Seguridad Pública, DSP)”, dijo este jueves una fuente de El Nuevo Día.

Agregó que Garffer mantiene absoluto control sobre el DSP, lo que impide el funcionamiento adecuado de las agencias que tiene bajo su jurisdicción, incluyendo el NMEAD.

Mediante comunicado de prensa, La Fortaleza confirmó la dimisión.

“Agradezco a Ángel Jiménez por el compromiso, el profesionalismo y la entrega con que sirvió al frente del Negociado de Manejo de Emergencias. Durante su gestión, trabajó en la elaboración del nuevo plan de emergencias del gobierno de Puerto Rico. Valoro, en particular, que haya aceptado mi petición de permanecer un año más en el cargo para atender la temporada de huracanes, luego de haberse comprometido inicialmente por un año. Durante ese tiempo adicional, cumplió a cabalidad con sus responsabilidades”, dijo la gobernadora Jenniffer González en el comunicado.

González confirmó que, cuando se materialice la renuncia, Jiménez Colón “se reintegra” al Municipio de Bayamón, donde fungía como gerente del Departamento de Seguridad Pública. “Le deseo mucho éxito y le reitero mi gratitud por su servicio a Puerto Rico”, expresó.

Por su parte, Jiménez Colón manifestó: “Ha sido un honor servir a Puerto Rico al frente del NMEAD. Agradezco a la gobernadora y al secretario (Garffer) la confianza depositada en mí, y a cada servidor público del Negociado, su compromiso y entrega. Los avances alcanzados son fruto de un esfuerzo compartido. Me llevo un profundo agradecimiento hacia quienes me acompañaron y el mayor respeto por quienes continúan esta importante misión de servicio a nuestro pueblo”.

La gobernadora informó que Francisco Bruno ocupará de manera interina el cargo al frente del NMEAD.

Jiménez Colón tiene un bachillerato en Justicia Criminal, una maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Liderazgo Organizacional.

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NMEAD
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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