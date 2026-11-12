Renuncia Ángel Jiménez como comisionado del NMEAD

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, renunció al cargo efectivo el 30 de noviembre.

“Lleva tiempo que se quiere ir y la razón es (Arthur) Garffer (secretario del Departamento de Seguridad Pública, DSP)”, dijo este jueves una fuente de El Nuevo Día.

Agregó que Garffer mantiene absoluto control sobre el DSP, lo que impide el funcionamiento adecuado de las agencias que tiene bajo su jurisdicción, incluyendo el NMEAD.

Mediante comunicado de prensa, La Fortaleza confirmó la dimisión.

“Agradezco a Ángel Jiménez por el compromiso, el profesionalismo y la entrega con que sirvió al frente del Negociado de Manejo de Emergencias. Durante su gestión, trabajó en la elaboración del nuevo plan de emergencias del gobierno de Puerto Rico. Valoro, en particular, que haya aceptado mi petición de permanecer un año más en el cargo para atender la temporada de huracanes, luego de haberse comprometido inicialmente por un año. Durante ese tiempo adicional, cumplió a cabalidad con sus responsabilidades”, dijo la gobernadora Jenniffer González en el comunicado.

PUBLICIDAD

González confirmó que, cuando se materialice la renuncia, Jiménez Colón “se reintegra” al Municipio de Bayamón, donde fungía como gerente del Departamento de Seguridad Pública. “Le deseo mucho éxito y le reitero mi gratitud por su servicio a Puerto Rico”, expresó.

Por su parte, Jiménez Colón manifestó: “Ha sido un honor servir a Puerto Rico al frente del NMEAD. Agradezco a la gobernadora y al secretario (Garffer) la confianza depositada en mí, y a cada servidor público del Negociado, su compromiso y entrega. Los avances alcanzados son fruto de un esfuerzo compartido. Me llevo un profundo agradecimiento hacia quienes me acompañaron y el mayor respeto por quienes continúan esta importante misión de servicio a nuestro pueblo”.

La gobernadora informó que Francisco Bruno ocupará de manera interina el cargo al frente del NMEAD.