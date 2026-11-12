“Era muy trabajador”: hija de empleado fallecido en vaquería de Humacao relata su dolor

“Mi mamá le decía que no trabajara ahí porque el trabajo lo iba a matar, literalmente”.

Con estas palabras, Yamalis Rodríguez recordó las advertencias que su familia le había hecho a su padre, Nelson Rodríguez, de 66 años, quien murió durante la madrugada de este jueves tras presuntamente quedar atrapado debajo de un caballo mientras trabajaba en la Vaquería Roberto Mendoza, en Humacao.

En declaraciones a medios televisivos, la mujer aseguró que el animal había derribado a su padre en varias ocasiones mientras realizaba sus labores de reunir el ganado.

“Varias veces el caballo lo había tumbado, lo dejaba caer al piso”, expresó.

Rodríguez Cruz describió a su padre como un hombre “muy trabajador” y, visiblemente afectada por su pérdida, compartió el dolor que le provoca su partida.

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“Me va a hacer falta. Yo lo estaba esperando en mi apartamento ahorita. Tengo el corazón roto en pedazos (…) Es un dolor muy fuerte para mí”, manifestó.

La mujer también recordó la estrecha relación que mantenía con su padre.

“Siempre estaba conmigo. Yo era bien apegada a él”, expresó.

¿Qué ocurrió?

Según información preliminar de la Policía, Rodríguez entró alrededor de la 1:30 a.m. al área donde se encontraba el ganado con el propósito de trasladar los animales.

Sin embargo, luego de salir a realizar sus labores montado a caballo, no regresó al establecimiento durante varias horas, por lo que, cerca de las 3:50 a.m., otros empleados comenzaron a buscarlo.

Durante la búsqueda, encontraron al caballo de espaldas a una zanja y descubrieron que el trabajador estaba atrapado debajo del animal.

“A simple vista, se podía apreciar una de las piernas del empleado sobresaliendo de debajo del caballo”, detalla el informe de la Policía.

Al lugar acudió personal de Emergencias Médicas Municipal de Humacao, mientras varios empleados intentaban mover al caballo para verificar la condición del hombre.

El animal permanecía con vida y continuaba moviéndose, por lo que fue necesario utilizar maquinaria pesada para removerlo de encima del trabajador.

Posteriormente, Rodríguez fue certificado sin signos vitales.