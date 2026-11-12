Derrumbe de edificio en Brooklyn dejó como saldo 2 niños y 6 adultos muertos

Los equipos de rescate continuaron el jueves con la búsqueda de sobrevivientes, un día después de que un edificio de apartamentos de tres pisos en Brooklyn se derrumbara junto a una obra en construcción, lo que causó la muerte de al menos ocho personas.

Dos de las víctimas eran niños, según declaró el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa.

El edificio se derrumbó el miércoles por la tarde mientras unos trabajadores de la construcción excavaban en un terreno vecino, según informó un funcionario municipal. La causa aún se está investigando.

Los equipos de emergencia pasaron las primeras horas de la mañana asomándose a las grietas en busca de sobrevivientes. Más tarde, dos excavadoras comenzaron a retirar trozos de escombros para que los rescatistas pudieran adentrarse más en los escombros, dijo la comisionada del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore.

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“Siempre suponemos que hay más personas ahí hasta que podamos acceder al lugar”, dijo Bonsignore. “Así que, hasta que retiremos algunos de los escombros más grandes y podamos buscar debajo de ellos, esto seguirá siendo una operación de rescate”.

Impactante escena de colapso de edificio en Brooklyn Un edificio de tres pisos se desplomó, dejando varios muertos y decenas de heridos.

Al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro bomberos, dijo Mamdani.

Las víctimas eran de varios países

Entre los fallecidos y heridos había personas de México, Colombia, Ecuador y Trinidad, señaló Mamdani. Dos de los fallecidos eran trabajadores de la construcción, agregó.

Describió cómo los trabajadores de la construcción que sobrevivieron se unieron a los bomberos para rescatar a los sobrevivientes, y agradeció a “aquellos que corrieron hacia el peligro cuando este edificio se derrumbó y en las horas posteriores”.

Mamdani ordenó que se realizaran inspecciones de seguridad en unas 100 obras relacionadas con las empresas involucradas en el proyecto de construcción donde ocurrió el derrumbe.

1 / 33 | 📸 En el interior del colapso: rescatistas en la escena de edificio caído en Nueva York. Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. - Ryan Murphy 1 / 33 📸 En el interior del colapso: rescatistas en la escena de edificio caído en Nueva York Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. Ryan Murphy Compartir

Testigos describen los momentos inmediatamente posteriores al suceso y la destrucción

James Williams, quien trabaja en una tienda de delicatessen al otro lado de la calle, dijo que escuchó fuertes golpes en el lugar durante todo el miércoles y que miró hacia afuera y vio que caían ladrillos de uno de los edificios. “Dos minutos después, el edificio se derrumbó”, dijo.

Mientras el edificio se derrumbaba y dejaba al descubierto el edificio contiguo, Williams vio a una mujer en una escalera. “No había nada que pudiera hacer”, dijo con la voz quebrada.

Los clientes y los estilistas de una peluquería cercana se levantaron de un salto y corrieron hacia la acera cuando el edificio se derrumbó.

1 / 38 | FOTOS: Se derrumba edificio en Nueva York y deja muertos y heridos. En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP) - The Associated Press 1 / 38 FOTOS: Se derrumba edificio en Nueva York y deja muertos y heridos En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP) The Associated Press Compartir

“Oímos la explosión y todos salimos corriendo; vimos humo y polvo por todas partes”, dijo la estilista Brigitte Anama.

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Vio a los socorristas sacando a personas de entre los escombros, entre ellas lo que parecía ser un niño. “La gente decía: ‘Recen por el bebé, recen por el bebé’”, contó Anama. Las autoridades informaron el miércoles por la noche que al menos siete niños se encontraban entre los heridos o fallecidos.

“No hay palabras para expresar una pérdida de esta magnitud”, publicó Mamdani en X. “Mi corazón está con las familias y los seres queridos de quienes hemos perdido, con los heridos y con todos los que hoy están de luto”.

Este fue el segundo problema estructural de gran repercusión en un edificio de Nueva York en los últimos cinco meses. En julio, se evacuaron varios edificios en Manhattan después de que se deformaran las columnas de soporte en el interior de un rascacielos que anteriormente había sido la sede de Pfizer.

Los equipos de rescate, con la ayuda de perros, buscaron durante toda la noche

La avenida Flatbush, una concurrida vía pública de Brooklyn, permaneció paralizada el jueves por la mañana mientras los bomberos revisaban los escombros.

Cientos de bomberos y policías, armados con picos y sierras eléctricas, trabajaron toda la noche, trepando por los escombros y abriendo huecos en las ruinas para rescatar a los sobrevivientes cubiertos de polvo.

Los perros de rescate olfateaban montones de madera retorcida y ladrillos salpicados de ropa de colores vivos y discos de vinilo. Dos excavadoras retiraban grandes trozos de escombros. Los bomberos llenaban cubetas con escombros y se las pasaban en fila.

Bonsignore dijo que la búsqueda no terminaría a pesar de las fuertes lluvias del jueves por la tarde.

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Los registros del edificio indicaban que había cuatro departamentos en los dos pisos superiores y un local comercial en la planta baja del edificio derrumbado. Otro edificio que compartía una pared con la estructura derrumbada permaneció en pie, pero su pared quedó arrancada, dejando al descubierto las habitaciones del interior, entre ellas un dormitorio y armarios llenos de zapatos y ropa.

El miércoles por la noche, los bomberos sacaron a una mujer embarazada de entre los escombros, la subieron a una camilla y la trasladaron de urgencia a una ambulancia que ya estaba lista. A medida que avanzaba la noche, se rescató a otras personas.

Hombre identifica a su hermano como una de las víctimas mortales

José Luis Caguana, de 26 años, quien trabajaba en la obra, falleció en el derrumbe, según informó su hermano a WNBC-TV.

Era un inmigrante de Ecuador que llevaba unos seis años en Estados Unidos, dijo Carlos Caguana. Tenía una esposa embarazada y un hijo pequeño.

“Su esposo falleció; él era el único sustento de la familia. Ahora que ya no está, ella está pasando por un dolor inmenso. Se encuentra en muy mal estado en este momento: está completamente abrumada y ni siquiera puede encontrar las palabras para hablar”, dijo Caguana.

Las cuadras alrededor están repletas de edificios de ladrillo, en su mayoría antiguos, y de algunos complejos de apartamentos de construcción reciente. Una mezcla de restaurantes caribeños y mexicanos refleja la diversidad del barrio.

Novella Spence, quien vive al otro lado de la calle, dijo que los gritos de sus hijos la despertaron de su siesta justo cuando el edificio se derrumbó. Corrieron hacia una ventana a tiempo para ver cómo una pared se desmoronaba en el hoyo de la obra.

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“¡Cayó como un ‘¡bum, bum!’”, dijo ella. “Yo estaba como: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo pasar esto?’”

Los inspectores reportaron infracciones en la obra este año

El comisionado de Edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, dijo el miércoles que unos trabajadores de la construcción estaban excavando el terreno baldío contiguo cuando el edificio se derrumbó. El Departamento de Edificios de la ciudad está investigando las causas del derrumbe.

El arquitecto, el propietario del inmueble y el contratista general que figuran en los registros municipales no han respondido a los mensajes telefónicos y por correo electrónico en los que se les solicitaban comentarios.

Las autoridades municipales indicaron que en marzo se emitió una orden de suspensión de obras después de que los inspectores concluyeran que el edificio contiguo se estaba demoliendo sin la protección aérea adecuada, como redes para proteger a los edificios vecinos, según informó el departamento en un comunicado enviado por correo electrónico.

En abril, los inspectores descubrieron que las obras de demolición se habían reanudado, incumpliendo la orden de suspensión de obras, según informó el departamento. Se permitió que las obras continuaran en mayo, una vez que se corrigieron los problemas, añadió.