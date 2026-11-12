Ataque israelí contra un hospital pone de relieve la devastación que sufre el sistema de salud de Gaza

Un ataque aéreo mortal contra el hospital más grande del sur de la Franja de Gaza puso de relieve la devastación que la campaña de Israel ha causado en el sistema de salud del territorio palestino durante los últimos tres años.

El ataque que alcanzó el ala quirúrgica del Hospital Nasser causó la muerte de seis personas, entre ellas un cirujano y un niño de 13 años, y causó graves daños en los quirófanos y las salas de pacientes. El ejército israelí afirmó que su objetivo era un comandante de Hamás que utilizaba el hospital como base, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

Israel ha llevado a cabo ataques casi a diario en Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego con Hamás que entró en vigor en octubre de 2025. Israel afirma que sus ataques están dirigidos contra militantes. Israel lanzó su campaña en Gaza como represalia por el mortífero ataque de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023.

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Los ataques directos contra hospitales se han vuelto menos frecuentes durante la tregua. Sin embargo, el ataque del jueves puso de relieve que el sistema de salud de Gaza sigue teniendo dificultades para recuperarse.

A continuación, te presentamos un resumen de los ataques de Israel contra hospitales, sus acusaciones contra Hamás y el impacto en el sistema de salud de Gaza.

Israel ha atacado con frecuencia los hospitales de Gaza durante la guerra

El ejército israelí sitió varios hospitales en toda Gaza durante la guerra, a menudo rodeándolos durante semanas y bombardeándolos con ataques aéreos y fuego de artillería mientras los pacientes y el personal quedaban atrapados en su interior y se agotaban los suministros. Algunos asedios terminaron con la irrupción de las tropas en los hospitales, lo que a menudo dejó el equipo médico destruido, o con el personal y los pacientes obligados a evacuar. Las tropas detuvieron a cientos de trabajadores de la salud.

Dos importantes ataques dejaron en ruinas el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, el más grande del territorio.

Además de los asedios, los hospitales y otras instalaciones médicas han sido blanco con frecuencia de fuego israelí o han sido alcanzados por ataques aéreos que, según el ejército, tienen como objetivo a militantes de Hamás. Durante algunos de los meses más difíciles, solo 14 de los 36 hospitales que había en Gaza antes de la guerra estaban en funcionamiento, y la escasez de medicamentos hizo que los pacientes se retorcieran de dolor sin analgésicos y que las infecciones mortales se propagaran sin control.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que ha documentado más de 1,050 ataques contra centros de salud en Gaza, que han causado más de 1,000 muertes. La ONU afirma que más de 1,700 miembros del personal médico perdieron la vida durante la guerra, incluso en ataques que no tuvieron como objetivo instalaciones médicas. Al menos seis miembros del personal médico de Gaza, entre ellos tres médicos destacados, han fallecido en prisiones israelíes, según grupos de derechos humanos que han documentado abusos durante la detención.

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Las fuerzas israelíes han atacado el Hospital Nasser en repetidas ocasiones. En 2025, el ejército mató a 22 personas al bombardear un punto estratégico utilizado por los reporteros en el techo del hospital y, posteriormente, atacó a los socorristas y periodistas que acudían a ayudar a los heridos. Entre los fallecidos se encontraban cinco periodistas, incluida Mariam Dagga, quien trabajaba para The Associated Press.

Aunque los ataques durante el alto el fuego han disminuido, algunos ataques en los últimos meses han dañado instalaciones médicas, según la ONU.

Israel acusa a Hamás de utilizar las instalaciones con fines militares

Israel ha tratado de justificar los ataques acusando a Hamás de utilizar los hospitales como centros de mando y control, aunque ha presentado pocas pruebas. Las autoridades palestinas y los responsables de los hospitales han desmentido estas acusaciones.

En ocasiones se ha visto a miembros de seguridad de Hamas en los hospitales, controlando el acceso a ciertas áreas.

La organización internacional de ayuda médica Médicos Sin Fronteras suspendió la mayor parte de sus operaciones en el Hospital Nasser en enero debido a la presencia de hombres armados enmascarados y a situaciones en las que se detuvo o intimidó a pacientes. Reanudó sus operaciones unos meses más tarde, alegando “mejoras concretas” tras las conversaciones con las autoridades de Gaza, entre las que se incluían restricciones a la entrada de personas armadas.

En el caso del Hospital Nasser, el ejército israelí afirmó el jueves que su objetivo era Muhammad Abu Ismail, quien, según ellos, dirigía la Brigada Khan Younis de Hamás y había estado utilizando las instalaciones como cuartel general para planear ataques.

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No se explicó por qué la unidad quirúrgica del hospital fue el blanco del ataque. El ataque arrasó una zona de recuperación de pacientes y destrozó los quirófanos y una sala de descanso para médicos.

Las fuerzas armadas no aclararon si habían matado a Abu Ismail. Su nombre no figuraba en la lista de fallecidos del hospital.

El derecho internacional otorga protección a los hospitales

Los hospitales gozan de protección en virtud del derecho internacional humanitario y atacarlos constituye un crimen de guerra.

Las instalaciones médicas pueden perder ese estatus de protección si se utilizan con fines militares “para cometer actos que perjudiquen al enemigo”. Sin embargo, los Convenios de Ginebra, aprobados en 1949, establecen que debe darse una advertencia con un plazo razonable antes de cualquier ataque, y que este debe ser proporcional a la amenaza militar y tomar las precauciones necesarias para evitar víctimas civiles.

El ejército israelí afirmó que había mantenido “conversaciones de advertencia” con las autoridades de salud de Gaza antes del ataque del jueves en relación con el uso de los hospitales por parte de los militantes. Afirmó que dejó en claro que “si no se detenía dicha actividad, tomaría medidas para eliminar las amenazas que esta representaba”.

Las organizaciones médicas y los grupos de derechos humanos también han criticado las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda médica y equipo médico a Gaza, calificándolas de violación del derecho internacional. El ejército israelí afirma que permite la entrada de ayuda a Gaza, pero prohíbe algunos artículos de “doble uso” que, según sostiene, podrían utilizarse con fines militares.

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El sistema de salud de Gaza lucha por recuperarse

Los ataques de Israel, junto con las restricciones a la ayuda humanitaria, han dejado el sistema de salud de Gaza en ruinas. Veinte de los 36 hospitales que había en Gaza antes de la guerra siguen funcionando, aunque ninguno está en pleno funcionamiento.

Durante gran parte de la guerra, algunos de esos hospitales apenas podían ofrecer más que primeros auxilios, a pesar de que atendían a decenas de heridos. Les costaba mucho mantener las luces y los equipos en funcionamiento debido a la escasez de combustible.

El acuerdo de alto el fuego les ha dado a las organizaciones humanitarias y al Ministerio de Salud un respiro para volver a poner en marcha algunos servicios. Sin embargo, el sector sigue sufriendo las restricciones de Israel a la entrada de medicamentos, suministros y equipos, así como la lentitud en su autorización. La Organización Mundial de la Salud señaló en un informe del 30 de septiembre que el 47% de los medicamentos esenciales estaban agotados y que la escasez de suministros de laboratorio, equipo médico, repuestos y combustible dificultaba la labor en el ámbito de la salud.